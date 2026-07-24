Тайсон Фьюри заставил сдаться Мариуша Ваха: «Я сделаю то же самое с Джошуа»

Тайсону собираются все же сделать бой с Энтони Джошуа, то ли в конце этого года, то ли уже в следующем, саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх собирается сделать какое-то громкое заявление в ближайшие дни. Джошуа в субботу боксирует против албанского ноунейма с приличным рекордом, вот и Фьюри решил размяться. Помню, Тедди Атлас рассказывал про такие тренировочные бои для молодого Тайсона, чтобы тонус не терять — в боевых перчатках, с судьями, но без зрителей и за закрытыми дверями. Тедди и для Поветкина затем таких парочку организовал. Конечно, бокс без трансляции в наше время воспринимается странно, но это просто мы избалованы тоннами контента, которым нас заваливают ежечасно, но Фрейзер и Али проводили иногда бои без трансляции, Шугар Рэй Робинсон и другие. Я помню, в интернете мне попадались старые афиши по-настоящему известных боксеров, даже чемпионов мира, и там было написано «бой без ТВ трансляции».