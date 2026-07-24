Тайсон Фьюри заставил сдаться Мариуша Ваха: «Я сделаю то же самое с Джошуа»

Посмотрел интервью, снятое незадолго до боя против Ваха. Там Тайсон рассказывал, что вообще самое важное и значимое, что он сделал в боксе — это вышел на профессиональный ринг, потому что столько раз что-то этому мешало — и непонятно, кем бы он тогда стал.
Затем он рассказал, что по сути уничтожил Деонтея Уайлдера, и тот после трех боев против Фьюри закончился как боксер. Между этими двумя частями разговора Король Цыган открыл банку пива и в ответ на недоумение жены на заднем плане сказал — ну уже есть 4 часа.
И если вы думаете, что в целом к этому бою он готовился в другие дни как-то иначе, то очень и очень зря. Собственно, он выбрал в оппонента Мариуша не для того, чтобы заставлять себя прыгать выше головы. Вах — не топ-15 и вообще не в рейтингах тяжеловесов. Ему 46 лет, бои с Поветкиным и Кличко давно в прошлом, а последнее и самое знаковое, что сделал поляк — вышел в клетку в каком-то цирковом промоушене бить трех блогеров-инфлюэнсеров одновременно. Побил. Поднял чуть свою медийность. Внезапно получил бой с Фьюри в Таиланде.
Без трансляции, на арене для тайского бокса на полторы тысячи зрителей, деньги британец обещает передать на благотворительность местному сообществу, но кто знает, сделает ли это, раньше он так уже говорил, и многие так и не нашли подтверждение этим его обозначенным широким жестам.
Тайсону собираются все же сделать бой с Энтони Джошуа, то ли в конце этого года, то ли уже в следующем, саудовский промоутер Турки Аль аш-Шейх собирается сделать какое-то громкое заявление в ближайшие дни. Джошуа в субботу боксирует против албанского ноунейма с приличным рекордом, вот и Фьюри решил размяться. Помню, Тедди Атлас рассказывал про такие тренировочные бои для молодого Тайсона, чтобы тонус не терять — в боевых перчатках, с судьями, но без зрителей и за закрытыми дверями. Тедди и для Поветкина затем таких парочку организовал. Конечно, бокс без трансляции в наше время воспринимается странно, но это просто мы избалованы тоннами контента, которым нас заваливают ежечасно, но Фрейзер и Али проводили иногда бои без трансляции, Шугар Рэй Робинсон и другие. Я помню, в интернете мне попадались старые афиши по-настоящему известных боксеров, даже чемпионов мира, и там было написано «бой без ТВ трансляции».
И с другой стороны, это же неплохой ход. Не нужный никому, кроме самих участников, бой с потрепанным ветераном, но его обсуждают, ищут фрагменты — он искусственно стал востребованным просто из-за отсутствия привычной легкодоступной картинки. Так что назовем его не боксерским поединком, а перформансом. В меру веселым.
В начальных раундах Король Цыган откровенно куражился, менял стойки, бил на выбор, да в общем никуда не торопился. У Мариуша Ваха мало что получалось, и это было ожидаемо. Может быть, пару ударов справа он донес до цели. В пятом раунде Фьюри начал отгружать по 4−5 апперкотов за раз, и соперник даже повис на его плече.
Позже ситуация для Ваха усугубилась, он тяжело дышал, спасался в клинче, даже в угол свой он уходил медленно и тяжело. В зале какие-то британцы или родственники затянули песню «Есть только один Тайсон Фьюри». На 8-й раунд Мариуша Ваха не выпустили секунданты, да и нужды в этом не было.
Мариуш Вах был бы достойным соперником для Фьюри в 2009—2010 году, наверное. Когда тот был еще зеленым боксером, жил в традиционно для ирландских путешественников кибитке, бил иногда сам себя в лицо апперкотом, испытывал лютые проблемы с джорнименами и другими начинающими профи, ну, а сейчас…
«Я бы сделал то же самое с Энтони Джошуа», — заявил Фьюри после поединка. Возможно, он сам в это верит или сам себя подначивает. Вероятно, он ночью или утром прыгнет в самолет — прилетит на завтрашний бой Джошуа с Пренгой и повторит это там, добавив парочку оскорбительных замечаний.
Но есть ощущение, что не только Уайлдера добили бои против Фьюри, самого Тайсона тоже изрядно потрепало. И обычной его веселой жизнью, и еще от Усика досталось, и даже от Нганну. А стереть это из памяти при помощи шоу-выступления против Ваха — все равно как будто не вышло.
Андрей Баздрев