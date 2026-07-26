Магомед Анкалаев: «Кто-то меня вспомнил, кто называет себя Шамой: “Ты еще жив?” Если он изъявит желание, это будет большой бой для UFC»

«Кто-то меня вспомнил, кто называет себя Шамой. Он выставил фото и написал что-то вроде: “Ты еще жив?” Если он изъявит желание, это будет большой бой для UFC», — сказал Анкалаев.
В марте 2025-го Анкалаев победил Перейру единогласным решением судей, в октябре Перейра взял реванш и победил нокаутом.
Ультимативная победа Анкалаева — под свист трибун. А соперник вообще выходил?
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Биография Магомеда Анкалаева: карьера и личная жизнь бойца UFC
В марте этого года многие любители спорта впервые для себя открыли имя Магомеда Анкалаева, а помогла им в этом победа спортсмена из России над Алексом Перейрой в титульном поединке. Но и до этого уроженец Дагестана имел высокий статус в UFC. Биография спортсмена — это непростой путь в разных лигах, где доказывать свой уровень иногда приходилось с большим трудом.Читать дальше