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Магомед Анкалаев: «Если чемпион будет долго отсутствовать, то, возможно, мы проведем хороший бой с Костой — если, конечно, тот не сбежит»

Экс-чемпион UFC в полутяжелом весе Магомед Анкалаев после победы над Богданом Гуськовым в Абу-Даби заявил, что готов встретиться с Пауло Костой.

Источник: Спортс‘’

«Мы не знаем, когда вернется чемпион [Карлос Ульберг]. Если он будет отсутствовать долгое время, я хотел бы оставаться в форме. Так что, если чемпион действительно будет долго отсутствовать, то, возможно, мы проведем хороший бой с Костой — если, конечно, тот не сбежит», — сказал Анкалаев.

Для Анкалаева победа над Гуськовым стала 13-й в UFC. В апреле Коста нокаутировал Азамата Мурзаканова.

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