Магомед Анкалаев: «Если чемпион будет долго отсутствовать, то, возможно, мы проведем хороший бой с Костой — если, конечно, тот не сбежит»

«Мы не знаем, когда вернется чемпион [Карлос Ульберг]. Если он будет отсутствовать долгое время, я хотел бы оставаться в форме. Так что, если чемпион действительно будет долго отсутствовать, то, возможно, мы проведем хороший бой с Костой — если, конечно, тот не сбежит», — сказал Анкалаев.
Для Анкалаева победа над Гуськовым стала 13-й в UFC. В апреле Коста нокаутировал Азамата Мурзаканова.
Ультимативная победа Анкалаева — под свист трибун. А соперник вообще выходил?
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В марте этого года многие любители спорта впервые для себя открыли имя Магомеда Анкалаева, а помогла им в этом победа спортсмена из России над Алексом Перейрой в титульном поединке. Но и до этого уроженец Дагестана имел высокий статус в UFC. Биография спортсмена — это непростой путь в разных лигах, где доказывать свой уровень иногда приходилось с большим трудом.Читать дальше