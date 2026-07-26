Магомед Анкалаев: «Если чемпион будет долго отсутствовать, то, возможно, мы проведем хороший бой с Костой — если, конечно, тот не сбежит»

«Мы не знаем, когда вернется чемпион [Карлос Ульберг]. Если он будет отсутствовать долгое время, я хотел бы оставаться в форме. Так что, если чемпион действительно будет долго отсутствовать, то, возможно, мы проведем хороший бой с Костой — если, конечно, тот не сбежит», — сказал Анкалаев.