Тим Цзю победил Эррола Спенса единогласным решением судей. Спенс не выступал три года

Цзю победил единогласным решением судей (118−110, 117−111, 117−111).
В апреле Цзю победил Дениса Нуржу единогласным решением судей. Спенс последний бой провел в 2023 году, когда проиграл Теренсу Кроуфорду.
В Сиднее прошел вечер бокса, который возглавил бой в среднем весе между Тимом Цзю (28−3) и Эрролом Спенсом (28−2).
Цзю победил единогласным решением судей (118−110, 117−111, 117−111).
В апреле Цзю победил Дениса Нуржу единогласным решением судей. Спенс последний бой провел в 2023 году, когда проиграл Теренсу Кроуфорду.