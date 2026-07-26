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Тим Цзю победил Эррола Спенса единогласным решением судей. Спенс не выступал три года

В Сиднее прошел вечер бокса, который возглавил бой в среднем весе между Тимом Цзю (28−3) и Эрролом Спенсом (28−2).

Источник: Спортс‘’

Цзю победил единогласным решением судей (118−110, 117−111, 117−111).

В апреле Цзю победил Дениса Нуржу единогласным решением судей. Спенс последний бой провел в 2023 году, когда проиграл Теренсу Кроуфорду.