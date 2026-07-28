Оппонент Цзю заявил, что потратил деньги на ремонт детского центра

Уголовное дело в отношении учредителя детского центра было возбуждено в ноябре 2025 года по заявлению Цзю. Боксер утверждает, что в 2018—2019 годах одолжил бизнесмену 7 миллионов рублей на развитие бизнеса, однако средства не были возвращены. Защита настаивает на гражданско-правовом характере спора, указывает на частичное погашение долга и наличие встречных судебных взысканий в пользу предпринимателя.