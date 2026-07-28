Оппонент Цзю заявил, что потратил деньги на ремонт детского центра

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Учредитель детского развивающего центра «Катюша» Игорь Козьяков, против которого завели дело о мошенничестве по заявлению экс-чемпиона мира по боксу Константина Цзю, утверждает, что потратил деньги на ремонт центра, сообщила РИА Новости адвокат бизнесмена Ольга Карлова.
«Козьяков рассказал, что потратил полученные деньги, расширив площадь детского центра и сделав ремонт, а Цзю утверждает, что этого не было и он этого не видел», — пояснила Карлова.
Она добавила, что в связи с расхождением показаний правоохранители проведут проверку показаний с участием Цзю и Козьякова в центре «Катюша» во вторник. В ходе следственного действия будут воспроизведены обстоятельства, изложенные сторонами на состоявшейся ранее очной ставке.
Уголовное дело в отношении учредителя детского центра было возбуждено в ноябре 2025 года по заявлению Цзю. Боксер утверждает, что в 2018—2019 годах одолжил бизнесмену 7 миллионов рублей на развитие бизнеса, однако средства не были возвращены. Защита настаивает на гражданско-правовом характере спора, указывает на частичное погашение долга и наличие встречных судебных взысканий в пользу предпринимателя.