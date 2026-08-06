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Реванш между Джошуа Ваном и Алешандре Пантожей возглавит UFC 331 в Лос-Анджелесе 20 сентбяря

Бой между чемпионом наилегчайшего дивизиона UFC Джошуа Ваном (21−2) и экс-чемпионом Алешандре Пантожей (32−7) станет главным событием UFC 331, который пройдет 20 сентября в Лос-Анджелесе.

Источник: Спортс‘’

Первый поединок между бойцами прошел в декабре 2025 года. Пантожа сломал руку на 26-й секунде боя, проиграл техническим нокаутом и потерял чемпионский пояс.

Худший способ отдать пояс UFC — сломать руку за 26 секунд.