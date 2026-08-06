Али Абдель-Азиз: «Увидим Гейджи в клетке в 2027-м. Он заслуживает перерыв и хочет выйти на очень, очень большой бой»

Если бы Джастин ушел на пенсию сегодня, я был бы очень счастлив, потому что он достиг всего. А если захочет выйти в клетку еще раз, то сделает это, потому что ему никто не указывает, что делать. Он сам себе хозяин. В конечном итоге это просто должен быть грандиозный бой", — сказал Абдель-Азиз.