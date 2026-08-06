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Али Абдель-Азиз: «Увидим Гейджи в клетке в 2027-м. Он заслуживает перерыв и хочет выйти на очень, очень большой бой»

Менеджер Али Абдель-Азиз рассказал о планах чемпиона UFC в легком весе Джастина Гейджи.

Источник: Спортс‘’

"В 2027 году мы увидим Гейджи в клетке. В этом году он провел два боя и заслуживает перерыв. Он по-прежнему бесспорный чемпион в легком весе. Думаю, все эти ребята должны гнаться за ним. Но он хочет выйти на большой бой — на очень, очень большой бой. Что такое крупный бой? Кто это определяет? Именно Дана Уайт решает, какой бой можно сделать самым крупным.

Если бы Джастин ушел на пенсию сегодня, я был бы очень счастлив, потому что он достиг всего. А если захочет выйти в клетку еще раз, то сделает это, потому что ему никто не указывает, что делать. Он сам себе хозяин. В конечном итоге это просто должен быть грандиозный бой", — сказал Абдель-Азиз.

В июне на турнире в Белом доме Гейджи техническим нокаутом победил Илию Топурию и впервые стал полноценным чемпионом UFC в легком весе.

Как Гейджи взломал Топурию?

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