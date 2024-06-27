Карякин не думает о завершении профессиональной карьеры шахматиста

МОСКВА, 27 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский шахматист Сергей Карякин не думает о завершении профессиональной карьеры ради политической и общественной деятельности. Об этом он рассказал ТАСС.

«Нет, карьеру я не заканчиваю. Быстрые шахматы, блиц мне нравятся, всегда буду играть, — сказал Карякин. — К тому же я продолжаю давать сеансы одновременной игры. Понятно, что без практики постоянной тяжело, но пока мыслей о завершении профессиональной карьеры нет».

Карякину 34 года. В 2016 году он одержал победу на турнире претендентов и проиграл норвежцу Магнусу Карлсену в матче за звание чемпиона мира. Карякин является обладателем Кубка мира 2015 года, чемпионом мира по быстрым шахматам (2012) и блицу (2016).