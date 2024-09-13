В FIDE отменили решение о лишении членства Федерации шахмат России

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Апелляционная палата комиссии по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) отменила решение о лишении членства Федерации шахмат России (ФШР) сроком на два года, сообщается на сайте FIDE.
Ранее комиссия по этике и дисциплине FIDE лишила ФШР членства в организации сроком на два года после жалобы шахматиста Петера Хейне Нильсена, Федерации шахмат Украины и украинского гроссмейстера Андрея Баришпольца в связи с деятельностью организации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Как сообщил РИА Новости глава FIDE Аркадий Дворкович, он получил выговор за участие в работе попечительского совета российской федерации. ФШР подала апелляцию на лишение членства, в которой потребовала полностью аннулировать данное решение.
Сообщается, что апелляция была удовлетворена по одному пункту из двух. Двухлетнее отстранение ФШР заменено штрафом в 45 тысяч евро, притом отмечается, что в случае неуплаты в течение 21 дня с даты принятия решения ФШР грозит исключение из членов FIDE сроком на 1 год.
FIDE после начала СВО запретила россиянам участвовать в командных соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах только в нейтральном статусе, это решение продлевалось несколько раз.