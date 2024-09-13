В FIDE отменили решение о лишении членства Федерации шахмат России

Ранее комиссия по этике и дисциплине FIDE лишила ФШР членства в организации сроком на два года после жалобы шахматиста Петера Хейне Нильсена, Федерации шахмат Украины и украинского гроссмейстера Андрея Баришпольца в связи с деятельностью организации на территории Крыма, ДНР, ЛНР и Херсонской области. Как сообщил РИА Новости глава FIDE Аркадий Дворкович, он получил выговор за участие в работе попечительского совета российской федерации. ФШР подала апелляцию на лишение членства, в которой потребовала полностью аннулировать данное решение.