НОК Украины попросил МОК не допускать детей из РФ до шахматных турниров под флагом страны

«Текущие обстоятельства не дают никаких оснований для пересмотра ограничений, связанных с шахматными федерациями России и Белоруссии, даже для детей до 12 лет. Украина настаивает на том, что национальные сборные России и Белоруссии не имеют права участвовать в международных соревнованиях под эгидой FIDE и представлять свои страны», — говорится в заявлении пресс-службы НОК Украины.