НОК Украины попросил МОК не допускать детей из РФ до шахматных турниров под флагом страны

ТАСС, 24 сентября. Национальный олимпийский комитет (НОК) Украины обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой не допускать детей из России и Белоруссии до участия в шахматных турнирах под флагами стран. Об этом сообщает пресс-служба НОК Украины.
Генассамблея FIDE 22 сентября проголосовала против полноценного возвращения россиян и белорусов к международным стартам. FIDE проведет консультации с МОК и Международным паралимпийским комитетом по возможному участию шахматистов обеих стран в командных соревнованиях детей до 12 лет и спортсменов с ограниченными возможностями здоровья.
«Текущие обстоятельства не дают никаких оснований для пересмотра ограничений, связанных с шахматными федерациями России и Белоруссии, даже для детей до 12 лет. Украина настаивает на том, что национальные сборные России и Белоруссии не имеют права участвовать в международных соревнованиях под эгидой FIDE и представлять свои страны», — говорится в заявлении пресс-службы НОК Украины.
Российские и белорусские шахматисты продолжат участвовать в индивидуальных соревнованиях под флагом FIDE. Решение о выступлении россиян и белорусов в нейтральном статусе неоднократно продлевалось, сейчас оно действует до 1 января 2025 года.