Россияне Гребнев и Шухман стали чемпионами Азии по шахматам среди юниоров

ТАСС, 19 октября. Россияне Алексей Гребнев и Анна Шухман стали чемпионами Азии по классическим шахматам среди юниоров (до 20 лет). Об этом сообщает пресс-служба Федерации шахмат России (ФШР).
Гребнев стал чемпионом Азии второй год подряд. В заключительном туре он встретился с представителем Индии С. Асватом, который занял второе место на турнире в прошлом году. Среди девушек второе место заняла Снеха Халдер из Индии. Ранее Гребнев и Шухман выиграли соревнования по рапиду.
Соревнования проходили с 12 по 19 октября в филиппинском Тагайтае.
8 февраля 2023 года делегаты генеральной ассамблеи Азиатской шахматной федерации проголосовали за включение Федерации шахмат России в состав организации. Юридически ФШР вошла в состав ACF с 1 мая. ФШР стала первой из национальных спортивных федераций, перешедшей в азиатскую федерацию.