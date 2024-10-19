Россияне Гребнев и Шухман стали чемпионами Азии по шахматам среди юниоров

Гребнев стал чемпионом Азии второй год подряд. В заключительном туре он встретился с представителем Индии С. Асватом, который занял второе место на турнире в прошлом году. Среди девушек второе место заняла Снеха Халдер из Индии. Ранее Гребнев и Шухман выиграли соревнования по рапиду.