Девятилетний шахматист Шогджиев рассказал о планах до конца года

«Пока у меня в планах только чемпионат мира до 10 лет. Он пройдет в Италии, и пока у меня нет уверенности, что мы туда поедем. Что касается чемпионата по рапиду и блицу в конце года в Нью-Йорке, скорее всего, из-за сложностей в получении визы я не смогу там сыграть», — сказал Шогджиев.