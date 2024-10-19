Девятилетний шахматист Шогджиев рассказал о планах до конца года

МОСКВА, 19 октября. /ТАСС/. Девятилетний шахматист Роман Шогджиев планирует принять участие в чемпионате мира по шахматам среди спортсменов не старше 10 лет. Об этом он рассказал ТАСС.
«Пока у меня в планах только чемпионат мира до 10 лет. Он пройдет в Италии, и пока у меня нет уверенности, что мы туда поедем. Что касается чемпионата по рапиду и блицу в конце года в Нью-Йорке, скорее всего, из-за сложностей в получении визы я не смогу там сыграть», — сказал Шогджиев.
Шогджиев является действующим чемпионом мира по блицу и серебряным призером турнира по рапиду среди детей не старше 10 лет. В 2023 году он принял участие во взрослом чемпионате мира по рапиду и блицу, где обыграл пять международных гроссмейстеров.