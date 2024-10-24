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Шахматист Гребнев считает острой проблему жульничества в онлайн-турнирах

По словам спортсмена, в офлайн-соревнованиях инциденты случаются гораздо реже.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Проблема жульничества больше проявляется в онлайн-турнирах по шахматам, нежели в офлайн-соревнованиях. Такое мнение ТАСС высказал победитель юниорского чемпионата Азии Алексей Гребнев.

Ранее гроссмейстера Кирилла Шевченко уличили в жульничестве и дисквалифицировали с командного чемпионата Испании. Шахматиста заподозрили в нечестной игре во время партии против испанца Франсиско Вальехо. Игрок слишком часто отходил в туалет, где на долгое время закрывался в одной и той же кабинке. Впоследствии судьи обнаружили там мобильный телефон.

«Очень жаль, что это произошло, потому что такие ситуации отбрасывают тень на наш вид спорта. Проблема жульничества больше стоит в онлайн-шахматах, именно поэтому я редко играю в интернете. В “живых” шахматах такие ситуации случаются редко, лично у меня практически никогда не возникают сомнения в честности соперника за доской. Проблема очень серьезная, но я, если честно, не знаю, как решить ее в онлайн-турнирах, а в офлайн, как я уже говорил, это случается нечасто», — сказал Гребнев.