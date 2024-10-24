Гребнев рассказал о поддержке Федерации шахмат России

«Да, летом я подписал контракт с ФШР. Федерация оказывает мне финансовую поддержку, оплачивает работу с одним из ведущих гроссмейстеров и тренеров сборной России, а также обеспечивает участие во всех официальных соревнованиях, — сказал Гребнев. — Конечно, для меня очень важна эта поддержка, я благодарен федерации. Могу сказать, что благодаря этой поддержке у меня появилось больше возможностей».