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Гребнев рассказал о поддержке Федерации шахмат России

Организация финансово поддерживает молодого гроссмейстера.

Источник: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

МОСКВА, 24 октября. /ТАСС/. Федерация шахмат России (ФШР) поддерживает победителя юниорского первенства Азии Алексея Гребнева финансово, а также дает возможность заниматься с одним из ведущих гроссмейстеров страны. Об этом Гребнев рассказал ТАСС.

1 августа ФШР сообщила о подписании с Гребневым контракта о сотрудничестве.

«Да, летом я подписал контракт с ФШР. Федерация оказывает мне финансовую поддержку, оплачивает работу с одним из ведущих гроссмейстеров и тренеров сборной России, а также обеспечивает участие во всех официальных соревнованиях, — сказал Гребнев. — Конечно, для меня очень важна эта поддержка, я благодарен федерации. Могу сказать, что благодаря этой поддержке у меня появилось больше возможностей».

Гребневу 18 лет, в 2023 году он выиграл юношеский чемпионат мира. В 2024 году он получил звание международного гроссмейстера.