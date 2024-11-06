Горячкина одержала пятую победу подряд на Гран-при FIDE

В седьмом туре Горячкина черными фигурами переиграла представительницу Монголии Батхуягийн Монгонтуул, партия завершилась после 34-го хода. В активе Горячкиной, лидирующей в таблице соревнований, стало 6 баллов.
Лагно также черными фигурами сыграла вничью с представительницей Греции Ставрулой Цолакиду, их партия завершилась на 40-м ходу. В активе Лагно стало три балла.
Второй этап Гран-при FIDE завершится 8 ноября. Две лучшие участницы по итогам серии, которая состоит из шести этапов, сыграют на турнире претенденток 2026 года.