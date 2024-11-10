Россиянка Карманова стала чемпионкой мира по шахматам

Карманова набрала 9 очков, как и казахская спортсменка Амина Каирбекова, однако она проиграла Кармановой по дополнительным показателям.
Тройку лидеров так же замкнула представительница России Галина Михеева. У нее 8 баллов.
Российская шахматистка Ольга Карманова стала чемпионкой мира среди девушек до 18 лет. Соревнования прошли в Бразилии.
Карманова набрала 9 очков, как и казахская спортсменка Амина Каирбекова, однако она проиграла Кармановой по дополнительным показателям.
Тройку лидеров так же замкнула представительница России Галина Михеева. У нее 8 баллов.