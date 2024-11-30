Дин Лижэнь и Гукеш завершили вничью 5-ю партию матча за мировую шахматную корону

Действующий обладатель шахматной короны китаец Дин Лижэнь и победитель турнира претендентов индиец Доммараджу Гукеш из Индии сыграли вничью в пятой партии.
Партия, в которой Гукеш играл белыми фигурами, завершилась после 40 ходов.
После пятой партии счет в матче за мировую шахматную корону стал 2,5:2,5.
Шестая партия пройдет 1 декабря и начнется в 12:00 по московскому времени.
Матч за шахматную корону состоит из 14 партий. Победитель матча определится досрочно, если один из шахматистов наберет 7,5 очка раньше 14-й партии. В случае ничейного исхода будет разыгран тай-брейк.