Дин Лижэнь и Гукеш сыграли вничью в шестой партии матча за мировую шахматную корону

ТАСС, 1 декабря. Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь и победитель турнира претендентов Доммараджу Гукеш из Индии сыграли вничью в шестой партии матча за звание чемпиона мира по шахматам. Встреча проходит в Сингапуре.
Дин Лижэнь играл белыми фигурами, Гукеш — черными. После шестой партии счет стал 3:3. Седьмая партия пройдет 3 декабря и начнется в 12:00 мск.
Матч за шахматную корону состоит из 14 партий с классическим контролем времени: 120 минут на первые 40 ходов, затем еще 30 минут с добавлением 30 секунд после каждого хода. Победитель матча может определиться досрочно, если один из шахматистов наберет 7,5 очка раньше 14-й партии. В случае ничейного исхода шахматисты 13 декабря разыграют тай-брейк.
Дин Лижэню 32 года. В 2023 году он стал чемпионом мира, победив россиянина Яна Непомнящего на тай-брейке. Китайский шахматист получил право на участие в матче за титул из-за отказа норвежца Магнуса Карлсена защищать звание чемпиона мира.
Гукешу 18 лет, на момент проведения турнира претендентов в апреле этого года ему было 17 лет, он стал самым молодым победителем соревнований в истории. Также в сентябре он стал победителем Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной Индии, набрав 9 очков в 10 партиях на первой доске.