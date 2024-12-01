Дин Лижэнь и Гукеш сыграли вничью в шестой партии матча за мировую шахматную корону

Гукешу 18 лет, на момент проведения турнира претендентов в апреле этого года ему было 17 лет, он стал самым молодым победителем соревнований в истории. Также в сентябре он стал победителем Всемирной шахматной олимпиады в составе сборной Индии, набрав 9 очков в 10 партиях на первой доске.