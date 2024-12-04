Лижэнь и Гукеш сыграли вничью в партии матча за мировую шахматную корону

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости. Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь и гроссмейстер из Индии Гукеш Доммараджу сыграли вничью в партии восьмого тура матча за мировую шахматную корону, который проходит в Сингапуре.
Партия, в которой играл белыми фигурами, завершилась после 51-го хода. Общий счет в противостоянии остается равным — 4:4. Девятая партия состоится 5 декабря.
Матч за титул чемпиона мира по шахматам продлится до 13 декабря. Соперники проведут в сумме 14 партий в классические шахматы, в случае ничьей будет сыгран тай-брейк. Призовой фонд составляет 2,5 миллиона долларов.
Китайский гроссмейстер стал чемпионом мира весной 2023 года, победив в титульной встрече на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего. После этого Дин Лижэнь из-за проблем со здоровьем длительное время не участвовал в соревнованиях.