Дин Лижэнь сравнял счет в матче за мировую шахматную корону

МОСКВА, 9 дек — РИА Новости. Действующий чемпион мира китаец Дин Лижэнь обыграл гроссмейстера из Индии Гукеша Доммараджу в 12-й партии матча за мировую шахматную корону, который проходит в Сингапуре.
Партия, в которой Дин Лижэнь играл белыми фигурами, завершилась в понедельник на 39-м ходу. Счет в матче стал равным — 6:6. Следующая партия состоится в среду, 11 декабря.
Матч за титул чемпиона мира по шахматам продлится до 13 декабря. Соперники проведут в сумме 14 партий в классические шахматы, в случае ничьей будет сыгран тай-брейк. Призовой фонд составляет 2,5 миллиона долларов.
Китайский гроссмейстер стал чемпионом мира весной 2023 года, победив в титульной встрече на тай-брейке россиянина Яна Непомнящего. После этого Дин Лижэнь из-за проблем со здоровьем длительное время не участвовал в соревнованиях.