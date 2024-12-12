Сан-Хосе
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Юный шашист из Самары победил во всех дисциплинах первенства мира в Турции

Михаил Черноземов из Самары стал лауреатом первенства мира по русским шашкам второй год подряд.

Источник: федерация шашек Самарской области

В Турции завершилось первенство мира по русским шашкам. В соревнованиях участвовали и юные шашисты из Самарской области, которые стали лауреатами первенства мира. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.

«Самарский спортсмен Михаил Черноземов стал победителем во всех трех дисциплинах в своей возрастной категории до 9 лет», — рассказали в пресс-службе.

Соревнования проходили в молниеносной, быстрой и классической программе. В классической программе Михаил Черноземов выступал в объединенной возрастной категории. Он соревновался со спортсменами до 9 и до 11 лет, но опередил даже более старших соперников.

На его счету числятся пять побед и две ничьих. Всего он заработал 12 баллов в общем зачете. Самару представлял также Султан Канюкаев, он занял второе место в молниеносной и в классической программе среди мальчиков до 9 лет и стал третьим в быстрой программе.

Ребята из Самары не первый раз показывают такие удивительные результаты. Михаил Черноземов и Султан Канюкаев становятся лауреатами первенства мира по русским шашкам второй год подряд.