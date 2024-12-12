Юный шашист из Самары победил во всех дисциплинах первенства мира в Турции

В Турции завершилось первенство мира по русским шашкам. В соревнованиях участвовали и юные шашисты из Самарской области, которые стали лауреатами первенства мира. Об этом сообщили в министерстве спорта региона.
«Самарский спортсмен Михаил Черноземов стал победителем во всех трех дисциплинах в своей возрастной категории до 9 лет», — рассказали в пресс-службе.
Соревнования проходили в молниеносной, быстрой и классической программе. В классической программе Михаил Черноземов выступал в объединенной возрастной категории. Он соревновался со спортсменами до 9 и до 11 лет, но опередил даже более старших соперников.
На его счету числятся пять побед и две ничьих. Всего он заработал 12 баллов в общем зачете. Самару представлял также Султан Канюкаев, он занял второе место в молниеносной и в классической программе среди мальчиков до 9 лет и стал третьим в быстрой программе.
Ребята из Самары не первый раз показывают такие удивительные результаты. Михаил Черноземов и Султан Канюкаев становятся лауреатами первенства мира по русским шашкам второй год подряд.