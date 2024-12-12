Юный шашист из Самары победил во всех дисциплинах первенства мира в Турции

На его счету числятся пять побед и две ничьих. Всего он заработал 12 баллов в общем зачете. Самару представлял также Султан Канюкаев, он занял второе место в молниеносной и в классической программе среди мальчиков до 9 лет и стал третьим в быстрой программе.