Карма догнала чемпиона мира по шахматам из Китая. Это расплата за победу над Непомнящим?

Нет, это не злорадство. Над китайским экс-чемпионом мира не хочется смеяться. Наоборот, его хочется утешить и пожалеть. Но невозможно бесконечно испытывать на прочность свою удачу, которая и так полтора года назад вопреки всему принесла ему корону. Ведь недаром Дина в 2024-м считали аутсайдером битвы за титул: он, конечно, шахматист талантливый, но после победы над Яном Лижэнь только и делал, что всем подряд проигрывал.