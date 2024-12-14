Жуков считает, что матч за шахматную корону был невысокого уровня

«Конечно, был грубый “зевок”, — сказал Жуков. — Что сказать, уровень матча на первенство мира был вообще не очень высоким. Но Гукеш изначально считался фаворитом, в то время как Дин Лижэнь долго не выступал и был не в очень хорошей форме, поэтому выступил даже выше своих возможностей».