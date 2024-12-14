Жуков считает, что матч за шахматную корону был невысокого уровня

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Матч за шахматную корону между китайцем Дин Лижэнем и Доммараджу Гукешем из Индии получился не очень высокого уровня. Такое мнение ТАСС высказал заместитель председателя Госдумы, мастер спорта по шахматам Александр Жуков.
В четверг Дин Лижэнь допустил грубую ошибку в концовке 14-й партии с Гукешем и уступил титул. Гроссмейстер из Индии стал 18-м чемпионом мира.
«Конечно, был грубый “зевок”, — сказал Жуков. — Что сказать, уровень матча на первенство мира был вообще не очень высоким. Но Гукеш изначально считался фаворитом, в то время как Дин Лижэнь долго не выступал и был не в очень хорошей форме, поэтому выступил даже выше своих возможностей».
Собеседник агентства считает, что у российского гроссмейстера Яна Непомнящего будет возможность встретиться с Гукешем в матче за шахматную корону. «Будет ли интереснее? Конечно», — сказал Жуков.
Гукешу 18 лет, он стал самым молодым в истории чемпионом мира по шахматам. Гукеш стал вторым в истории чемпионом мира из Индии после Вишванатана Ананда (2007−2013).