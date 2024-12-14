Шипов считает, что шахматисту Гукешу не нужно бороться за свой авторитет

МОСКВА, 14 декабря. /ТАСС/. Самому молодому чемпиону мира по шахматам индийцу Доммараджу Гукешу не нужно бороться за свой авторитет и бояться возможных поражений после завоевания титула. Такое мнение ТАСС высказал международный гроссмейстер Сергей Шипов.
12 декабря 18-летний Гукеш победил китайца Дин Лижэня и стал новым чемпионом мира. После победы индиец выступит на чемпионате мира по рапиду и блицу в конце декабря, а также сыграет на турнире в Вейк-ан-Зее.
«Такие планы верстаются заранее. Мне кажется, для такого молодого парня нет смысла бороться за свой авторитет. У него все впереди, это молодой, перспективный шахматист, ему не нужно бояться поражений, надо играть и работать. Пусть попробует свои силы в быстрых шахматах и блице, где рейтинг у него не так высок», — сказал Шипов.
«Да, ему предстоит раздать тысячу автографов, но такова чемпионская доля. Главное, чтобы успел восстановиться, хотя это будет непросто, так как покоя ему не дадут, потому что вокруг его персоны будет огромный ажиотаж», — добавил собеседник агентства.