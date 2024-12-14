Шипов считает, что шахматисту Гукешу не нужно бороться за свой авторитет

«Такие планы верстаются заранее. Мне кажется, для такого молодого парня нет смысла бороться за свой авторитет. У него все впереди, это молодой, перспективный шахматист, ему не нужно бояться поражений, надо играть и работать. Пусть попробует свои силы в быстрых шахматах и блице, где рейтинг у него не так высок», — сказал Шипов.