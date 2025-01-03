«От такого даже как-то неловко». Большой скандал в российских шахматах

Теперь про контракт с ФШР. Я прекрасно помню совещание, на котором присутствовало всё руководство федерации. Я в тот момент ещё работал в ФШР и присутствовал на этом совещании. Контракт для Володара обсуждался, но, так как ему ещё не было 18 лет, я высказал чёткую позицию, что подобные предложения должны делаться только официальному представителю спортсмена — его маме. Этого предложения не последовало. И я понимаю почему. В своё время, когда у Володара пошли первые успехи, он победил на детском чемпионате Европы, она обращалась в ФШР за какой-либо помощью: оплата участия в соревнованиях или какой-то минимальный грант. Но получила отказ, хотя ситуация у Мурзиных была очень сложная. Не буду называть фамилии тех представителей руководства ФШР, которые ей отказали. Они понимали, что разговор с мамой Володара будет непростой. В итоге официального предложения о контракте Володару Мурзину не последовало.