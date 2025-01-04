Карлсен женился на своей избраннице в одной из часовен Осло

Ранее Карлсена оштрафовали во время чемпионата мира по рапиду за нарушение дресс-кода, затем его сняли с девятого раунда турнира по быстрым шахматам за отказ переодеть джинсы. Позднее норвежец заявил, что для него было делом принципа не переодевать джинсы, так как от него требовали сделать это немедленно.