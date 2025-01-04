Карлсен женился на своей избраннице в одной из часовен Осло

Церемония прошла в субботу в часовне в пригороде Осло в приватной обстановке.
Избранница Карлсена родом из Осло, ее мать — норвежка, а отец — американец. Сообщалось, что Малоун предпочитает держаться в стороне от СМИ и именно она сыграла ключевую роль в заключении сотрудничества шахматиста с компанией по производству одежды на фоне скандала с дресс-кодом на чемпионате мира по рапиду.
Ранее Карлсена оштрафовали во время чемпионата мира по рапиду за нарушение дресс-кода, затем его сняли с девятого раунда турнира по быстрым шахматам за отказ переодеть джинсы. Позднее норвежец заявил, что для него было делом принципа не переодевать джинсы, так как от него требовали сделать это немедленно.
Карлсену 34 года, он владел титулом чемпиона мира с 2013 по 2023 год, проведя четыре успешные защиты. От пятой защиты норвежец добровольно отказался.