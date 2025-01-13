9-летний Роман Шогджиев установил уникальное достижение в мире шахмат

Как сообщает портал Chess.com, достижение было установлено в декабре 2024 года в Белграде (Сербия) на турнире RadnickiChess IM. Там Шогджиев уступил только победителю Суату Аталику в восьмом туре. Первый балл международного мастера россиянин добыл в 9 лет, 10 месяцев и 7 дней. Это почти на месяц раньше, нежели у аргентинского шахматиста Фаустино Оро.