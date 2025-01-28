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14-летний россиянин Давид Ахмедов обыграл Магнуса Карлсена на турнире по онлайн-шахматам

14-летний российский шахматист Давид Ахмедов обыграл 16-го чемпиона мира по шахматам норвежца Магнуса Карлсена на онлайн-турнире «Титульный вторник». Во 2-м туре соревнований россиянин с рейтингом 2368, играя белыми, обошёл норвежца.

Источник: FIDE.com

Магнус Карлсен является лидером мирового рейтинга (2831 балл). В финале ЧМ по блицу первые две партии остались за Магнусом Карлсеном, однако Яну Непомнящему удалось отыграться в двух последующих. Три дополнительные партии закончились вничью, после чего по предложению Карлсена было решено присвоить чемпионский титул обоим гроссмейстерам.

Напомним, Карлсен был чемпионом мира в период с 2013 по 2023 год, тогда он отказался от защиты титула. Действующим победителем является Гукеш Доммараджу из Индии.