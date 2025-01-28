14-летний россиянин Давид Ахмедов обыграл Магнуса Карлсена на турнире по онлайн-шахматам

Магнус Карлсен является лидером мирового рейтинга (2831 балл). В финале ЧМ по блицу первые две партии остались за Магнусом Карлсеном, однако Яну Непомнящему удалось отыграться в двух последующих. Три дополнительные партии закончились вничью, после чего по предложению Карлсена было решено присвоить чемпионский титул обоим гроссмейстерам.