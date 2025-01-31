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Россиянин Непомнящий опустился на девятую строчку в рейтинге FIDE

Российский гроссмейстер потерял в мировом рейтинге одну позицию. Лидерство сохраняет норвежец Магнус Карлсен.

Источник: Reuters

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился на девятое место в обновленном рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), опубликованном на сайте FIDE.

На счету 34-летнего россиянина 2754 очка. Месяц назад он занимал восьмую строчку.

Лидерство в рейтинге FIDE сохраняет норвежец Магнус Карлсен (2833). В топ-5 также входят американцы Фабиано Каруана (2803) и Хикару Накамура (2802), индийцы Арджун Эригайси (2801) и действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу (2777).

Из россиян в топ-50 входят Даниил Дубов (29, 2701), Петр Свидлер (33, 2696), Андрей Есипенко (34, 2695), Дмитрий Андрейкин (35, 2695), Владислав Артемьев (39, 2691) и Александр Грищук (43, 2687).