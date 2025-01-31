Россиянин Непомнящий опустился на девятую строчку в рейтинге FIDE

Лидерство в рейтинге FIDE сохраняет норвежец Магнус Карлсен (2833). В топ-5 также входят американцы Фабиано Каруана (2803) и Хикару Накамура (2802), индийцы Арджун Эригайси (2801) и действующий чемпион мира Гукеш Доммараджу (2777).