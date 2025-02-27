Биография Бориса Спасского

ТАСС-ДОСЬЕ. 27 февраля 2025 года стало известно, что на 89-м году жизни скончался 10-й чемпион мира по шахматам Борис Спасский.
Происхождение, детские годы
Борис Васильевич Спасский родился 30 января 1937 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
Летом 1941 года, незадолго до начала блокады Ленинграда в ходе Великой Отечественной войны, вместе со старшим братом Георгием был эвакуирован в детский дом села Коршик (Оричевский район Кировской области). Там в пятилетнем возрасте научился играть в шахматы.
В 1943 года родители, сумевшие эвакуироваться из Ленинграда и забрать сыновей из детдома, переехали с ними в пос. Свердловский (Щелковский район Московской обл., ныне рабочий поселок в городском округе Лосино-Петровский Московской области). В следующем году отец оставил семью. В 1946 году Борис Спасский вместе с матерью, братом и младшей сестрой Ираидой вернулся в Ленинград.
В 1959 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).
Спортивная карьера
В 1946 году Борис Спасский был принят в шахматный кружок Ленинградского Дворца пионеров (ныне Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных). Его первым наставником стал Владимир Зак.
В 1948 года в Минске (Белорусская ССР, ныне Белоруссия) Борис Спасский выиграл юношеское первенство добровольного спортивного общества «Трудовые резервы».
В 1949 году стал самым юным в СССР обладателем первого разряда по шахматам. В том же году в составе команды Ленинграда одержал победу на юношеском первенстве страны.
С 1952 году тренировался под руководством Александра Толуша.
В 1953 году Борис Спасский дебютировал на международном уровне на турнире в Бухаресте (Румыния), поделил в нем 4−6-е места и выполнил норму международного мастера.
В феврале — марте 1955 года в Москве впервые принял участие в финальной части чемпионата СССР среди взрослых, по ее итогам поделил 3−6-е места. В августе того же года в Антверпене (Бельгия) стал первым советским чемпионом мира по шахматам среди юношей. В сентябре 1955 году поделил по итогам межзонального турнира в Гетеборге (Швеция) 7−9-е места и отобрался в турнир претендентов на звание чемпиона мира. Этот результат означал выполнение соответствующей нормы, и в возрасте 18 лет Борис Спасский стал самым молодым на тот момент гроссмейстером в истории шахмат.
В 1956 году на турнире претендентов в Амстердаме и Леувардене (оба города находятся в Нидерландах) поделил 3−7-е места. В последующие годы одерживал победы на чемпионате Ленинграда, I Международном турнире Центрального шахматного клуба СССР (Москва) и др.
В 1961 году тренером Бориса Спасского стал Игорь Бондаревский. В том же году в Баку (Азербайджанская ССР, ныне Азербайджанская Республика) он выиграл чемпионат СССР по шахматам.
С начала 1960-х годов публиковал в специальной и общей прессе статьи и очерки о соревнованиях, в которых принимал участие.
В 1962 году Борис Спасский в составе сборной СССР впервые принял участие во Всемирной шахматной олимпиаде (Варна, Болгария) и внес вклад в победу советской команды. В последующие годы вместе со сборной СССР пять раз становился победителем этих соревнований (1964 — Тель-Авив, Израиль; 1966 — Гавана, Куба; 1968 — Лугано, Швейцария; 1970 — Зиген, ФРГ; 1974 — Ницца, Франция).
В 1965 году в Тбилиси (Грузинская ССР, ныне Грузия) одержал победу над Михаилом Талем в финале матча претендентов и получил право встретиться с соотечественником Тиграном Петросяном в поединке за звание сильнейшего шахматиста мира. В следующем году Спасский уступил ему в Москве и не смог завоевать титул.
В 1968 году в Киеве (Украинская ССР, ныне Украина) выиграл у соотечественника Виктора Корчного в финале матча претендентов и получил право вновь оспорить у Тиграна Петросяна мировую шахматную корону. В 1969 году в состоявшемся в Москве поединке Борис Спасский нанес ему поражение и стал десятым чемпионом мира (12,5:10,5.).
В 1972 году утратил звание сильнейшего шахматиста планеты, уступив в Рейкьявике (Исландия) американцу Роберту Фишеру (8,5:12,5).
В 1973 году Борис Спасский стал двукратным чемпионом СССР, выиграв проходившее в Москве первенство страны.
В 1974 году познакомился с работавшей в торговом представительстве Франции в Москве француженкой русского происхождения Мариной Щербачевой. В 1976 году женился на ней и переехал во Францию, два года спустя получил гражданство этой страны.
По-прежнему представляя СССР, в 1978 году одержал победы на международных турнирах в Бугойно (Югославия) и Монтилье (Испания), в 1983 году — в Линаресе (Испания).
Борис Спасский сохранял двойное гражданство до 1984 года, после чего стал выступать под французским флагом. Представлял сборную Франции на Всемирных шахматных олимпиадах 1984 (Салоники, Греция), 1986 (Дубай, ОАЭ) и 1988 (Салоники) гг., а также на I командном чемпионате мира (1985, Люцерн, Швейцария).
В 1988 году, поделив 1−3 места на соревнованиях в Веллингтоне (Новая Зеландия), одержал свою последнюю победу на международных турнирах.
В 1991 году, заняв второе место на турнире в Саламанке (Испания), завершил активные выступления.
В 1992 году на острове Свети-Стефан (Югославия) между Борисом Спасским и Робертом Фишером состоялся неофициальный коммерческий «матч-реванш». По его итогам Спасский вновь потерпел поражение.
В 1993 году в Будапеште (Венгрия) уступил в поединке из десяти партий самому молодому на тот момент гроссмейстеру мира — 16-летней венгерке Юдит Полгар.
В середине 1990-х годов Борис Спасский принимал участие в матч-турнирах с участием сильнейших шахматистов и шахматисток прошлых лет. В 2000-х гг. выступал на международных соревнованиях в качестве арбитра.
В 2004—2006 годах являлся главным редактором российской газеты «Шахматная неделя».
С 2012 года жил в Москве.
С 2013 года в рейтинге FIDE Борис Спасский был представлен под флагом России. Гражданство России получил после распада СССР, сохранил также гражданство Франции.
Рейтинг FIDE по состоянию на февраль 2025 года составлял 2 548 баллов (469-е место среди шахматистов мира и 41-е — среди россиян).
Звания, награды
Заслуженный мастер спорта СССР (1965).
Борис Спасский был награжден орденом «Знак Почета» (1968) и медалью «За трудовую доблесть». Был отмечен Почетной грамотой президента РФ (2017).
Двукратный обладатель шахматного «Оскара» (1968, 1969) — престижной награды лучшему игроку года (не вручается с 2014 года). В 2021 году был отмечен Золотым знаком Федерации шахмат России.
Признание
С 2000 года имя Бориса Спасского носит шахматный клуб Дворца детского (юношеского) творчества Московского района Санкт-Петербурга.
Его жизни и карьере была посвящена книга «Король Борис Десятый» (2004, автор Яков Дамский).