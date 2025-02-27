Биография Бориса Спасского

В феврале — марте 1955 года в Москве впервые принял участие в финальной части чемпионата СССР среди взрослых, по ее итогам поделил 3−6-е места. В августе того же года в Антверпене (Бельгия) стал первым советским чемпионом мира по шахматам среди юношей. В сентябре 1955 году поделил по итогам межзонального турнира в Гетеборге (Швеция) 7−9-е места и отобрался в турнир претендентов на звание чемпиона мира. Этот результат означал выполнение соответствующей нормы, и в возрасте 18 лет Борис Спасский стал самым молодым на тот момент гроссмейстером в истории шахмат.