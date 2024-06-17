Как научиться играть в шахматы с нуля: пошаговая инструкция для начинающих

Этой забаве несколько тысяч лет, и все это время она считалась привилегией интеллектуалов. Партии разыгрывали правители и политики, любители играли в парках и брали доску с фигурами в путешествия. Сегодня шахматы — серьезный спорт, и к крупным соревнованиям гроссмейстеры готовятся с детства. Популярность игры возрастает, все больше людей хотят знать, как играть в шахматы.

Вместе с профессиональным тренером и шахматистом мы расскажем об основных правилах, объясним специфику фигур и их ходов, а также дадим рекомендации, как с самого начала играть в шахматы правильно и достигать хороших результатов.

Что такое шахматы

Это настоящий мультикультурный феномен. Сами шахматы или очень похожий аналог игры с древности существовали в самых разных странах. В современном виде они известны с эпохи Возрождения. О шахматах рассказывают притчи, описывают в книгах, изображают на картинах. А в последние годы еще и снимают о шахматистах культовые фильмы и сериалы.

Есть даже специализированная социальная сеть, которая объединила уже 100 000 000 профессионалов и поклонников этой игры.

С момента, когда играть в шахматы научили компьютер, началась новая страница в истории — главной интригой много лет остается возможность обыграть искусственный интеллект.

— Кроме всего прочего, это еще и универсальный международный язык, — убежден кандидат в мастера спорта, тренер по шахматам Иван Высоцкий. — В каждом городе, в любой стране мира ты можешь прийти в клуб, в место, где есть доска и фигуры, начать партию и общение с другим шахматистом.

Цель игры

Задача в каждой партии — поставить мат королю соперника, то есть организовать такое нападение на эту фигуру, от которого не будет защиты. Могут быть и другие цели:

переиграть сильного соперника;

закончить партию вничью;

вовремя увидеть ошибку и воспользоваться ею;

отработать комбинации;

набрать игровой опыт и не только.

Основные термины в шахматах

Как у любой игры, здесь есть не только правила и тактики, но и свои понятия. Назовем основные.

Доска

Шахматная доска состоит из 64 черных и белых клеток, фигуры в партии передвигаются по ней в соответствии с правилами

Вертикали и горизонтали

Их по восемь, и располагаются поля снизу вверх (вертикали) и слева направо (горизонтали)

Фигура

Король, ферзь, ладья, слон, конь и пешка, которыми делают ходы

Партия

Одна игра, которая может длиться ограниченное или в редких случаях неограниченное время. Завершается победой одной из сторон или ничьей

Матч

Объединение нескольких партий между двумя игроками или командами

Этюд

Обучающая задача, составленная композитором (этюдистом), в которой есть начальная позиция фигур на доске, а ее решение должно привести к победе или ничьей

Шах

Ход, который создает угрозу для короля соперника, нападение

Мат

Захват короля, позиция, из которой соперник уже не может вывести свою главную фигуру

Пат

Ничья, положение фигур на доске, при котором один из игроков не может сделать никакой ход, но и его король не находится под шахом

Нападение

Ситуация в игре, когда следующий ход позволит лишить соперника фигуры, если он не уберет ее

Дебют

Начало партии, которое включает первые 10—15 ходов

Миттельшпиль

Наиболее активная средняя часть игры

Эндшпиль

Конец игры. Скорость снижается — фигур уже мало, а напряжение нарастает



Название фигур и правила хода

Теперь можно перейти к знакомству с фигурами. Их не так много: по 16 белых и черных. Но знать их в лицо и понимать возможности передвижения на доске для успешной игры обязательно.

Пешка

Самая маленькая фигура как по размеру, так и по значимости. Пешек восемь одного цвета. Может ходить на клетку только вперед (из начальной позиции и на две клетки вперед), при этом нельзя этим ходом бить фигуру соперника. Взятие допустимо по диагонали вперед. При достижении края доски пешка превращается в любую фигуру своего цвета, кроме короля.

Ладья

Похожа на башню с зубцами. Их по две каждого цвета. Ходят прямо по вертикали и горизонтали на любое количество свободных клеток. Если клетка занята фигурой соперника, она может съесть ее и встать на то же место.

Слон

Легко узнать по куполообразной верхушке. Слон ходит по тому же принципу, что и ладья, но по диагоналям. Слонов также по два в каждом цвете, одного в начале игры ставят на черную клетку, второго — на белую. Соответственно, всю игру они остаются «чернопольными» и «белопольными», то есть не меняют цвет клеток.

Конь

Ошибиться с ним невозможно, две одноцветных фигуры с головой коня ходят буквой Г: на две клетки по вертикали + одну по горизонтали или на две по горизонтали + одну по вертикали. Может перепрыгивать любые фигуры и бить вражеские, если они на клетках хода.

Ферзь

Еще называют королевой. Отличается большим размером, уступает по высоте только королю, вершина напоминает корону. Самая влиятельная фигура на доске, поэтому в одном цвете только одна (хотя два и более ферзей можно получить с помощью превращения пешек). Ходит на любое количество клеток по вертикали и горизонтали, а также диагонали, бьет любые фигуры на пути.

Король

Единственная в цвете и самая высокая фигура с крестом на верхушке. Несмотря на главенство, ходы у короля слабые — на одну клетку в любом направлении. Бьет любые фигуры, но для атак его практически не используют, чтобы не поставить под удар, иначе партия будет проиграна.

Пошаговая инструкция, как научиться правильно играть в шахматы

Чтобы добиться успеха, люди годами тренируются, а чемпионы ежедневно уделяют игре по несколько часов. Никогда не поздно начать, поэтому расскажем об основных правилах.

Установка шахматной доски

Здесь все просто. По левому краю доски написаны цифры, по верхнему — латинские буквы. Они нужны для фиксации ходов и их последующего анализа. Садясь за партию, расположите между собой и соперником доску так, чтобы в правом нижнем углу был белый квадрат, а в левом, соответственно, черный.

Выбор цвета: белые или черные

В профессиональных состязаниях этот вопрос чаще всего решается жеребьевкой или рокировками в ходе матча, любители вполне могут договориться или тоже бросить жребий. Первый ход делают белые фигуры. Принято думать, что у них есть небольшое преимущество, но практика показывает, что это не всегда так.

Размещение фигур

Каждому игроку достается одинаковый комплект из 16 фигур. Запомнить расстановку легко.

В первом ряду выставляем старшие фигуры: по краям две ладьи, ближе к центру от них — коней, еще ближе к середине — слонов и, наконец, справа в центре король, по левую руку от него ферзь (королева), если у игрока белые фигуры. Если черные — ферзь встает справа от короля. Дополнительная подсказка: ферзь всегда на клетке своего цвета.

Во втором ряду выстраиваются восемь пешек.

Перемещение фигур

В начале обучения обязательно запомните, как ходить:

пешка — ходит на клетку вперед, бьет только на клетку вперед по диагонали;

ладья — ходит вперед и назад по вертикали и горизонтали, но не перепрыгивает другие фигуры, а съедает, становясь на их место;

конь — ходит буквой Г (2+1 клетки) и бьет фигуры в рамках своего хода;

слон — как ладья, только ходит по диагонали, всегда по клеткам первоначального цвета;

ферзь — перемещается по вертикали и горизонтали (буквально как хочет, так и ходит), бьет все фигуры;

король — ходит на клетку во всех направлениях, бьет так же, не может атаковать защищенные фигуры.

Есть еще несколько правил:

Если коснулся фигуры, придется делать ход ей, поэтому думать стоит до того, как взять фигуру.

Короли противников не могут оказаться на соседних клетках, между ними должна быть хотя бы одна пустая клетка.

Дойдя до края доски, пешка становится любой фигурой.

Если походил ладьей или королем, нельзя делать рокировку (перемещать короля на две клетки, чтобы ладья перепрыгнула через него и встала рядом). Нарушение правила может привести к поражению.

Атака и защита

Игроки делают ходы по очереди, исходя из выбранной стратегии. Они могут просто перемещать свои фигуры или бить соперника. Но главная цель — нападение на короля. Поэтому важно выстроить атаку так, чтобы подойти максимально близко и не дать ему уйти от шаха и мата.

С другой стороны, каждый игрок должен защищать от атак своего короля. Это можно делать несколькими способами:

уходить самим королем из опасного положения;

выставлять перед ним защитную фигуру;

устранять атакующую фигуру своим ходом.

Продолжительность партии

В целом можно играть сколько угодно, но на крупных турнирах время четко регламентировано. Иногда оно касается не продолжительности партии, а обдумывания хода. Шахматисты фиксируют ход нажатием кнопки на специальных часах-таймерах.

А вот сколько ходов до конца поединка потребуется, предугадать невозможно. Но такой подход придает игре динамику и азарт.

Есть еще четыре варианта ограничения продолжительности партии:

в классических шахматах нужно сделать первые 40 ходов за два часа, если игра продолжается, на дополнительные ходы добавляют оговоренное время;

в быстрых шахматах (рапиде) каждый игрок может рассчитывать на 10—60 минут игры;

в блице всего 10 минут на весь бой;

для тех, кто умеет принимать решения очень быстро, есть вариант «пуля»: по одной минуте на игрока.

— У меня был интересный опыт игры в переписке, — рассказывает Иван Высоцкий. — Мы с соперниками писали ходы и отправляли бумажные письма по почте, время учитывалось по штемпелям на конверте. Партии продолжались три года. А в истории шахмат известен пример, когда игроки 30 лет подряд присылали друг другу ходы вместе с поздравлениями с Новым годом. Но партия по переписке уже не столько игра, сколько шахматная наука.

Конец партии

Не каждая партия заканчивается классической победой, могут быть и другие исходы.

1. Понимая безвыходное положение, соперник может сдаться или предложить ничью в надежде, что противник еще не осознал своего преимущества.

2. Такой же исход партии будет в патовой ситуации, когда ходов нет, но и король не пострадал.

3. Вечный шах — на доске комбинация, при которой шахи повторяются несмотря на отступление короля, после троекратного повторения объявляется ничья.

4. Если на доске недостаточно фигур для победы и другие ситуации.

Чтобы запомнить все нюансы, посмотрите видео, которое рассказывает об азах игры в шахматы.

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Ценность шахматных фигур

У всех фигур на доске разные возможности и ценность. Она измеряется в наименьших единицах — пешках. Показатель условный, но помогает оценивать свои шансы на победу. Ценность фигуры зависит от ее подвижности на доске.

Фигура

Ценность

Описание

Конь

3 пешки

Ходы коня сложнее просчитываются соперником. Он может бить другие фигуры, не опасаясь встречной атаки, в напряженные моменты игры ценится выше слона

Слон

3—3,5 пешки

Есть ограничения: передвигается только по клеткам одного цвета, но в конце партии ценится выше коней

Ладья

5 пешек

Атакует на всем поле, позволяет делать рокировки, две ладьи ценнее одного ферзя

Ферзь

8—10 пешек; 3 коня; 3 слона

Особенно его значимости возрастает в конце игры, когда фигур мало, а простора для ходов много

Король

Во время атаки 4 пешки

В масштабах партии сверхценная фигура, но если в конце он начинает атаковать, то скромные возможности ходов оцениваются не слишком высоко



Опытные шахматисты используют прием размен, когда осознанно жертвуют своей фигурой ради того, чтобы убрать с поля еще более ценную фигуру соперника.

Советы детям и взрослым, как научиться хорошо играть в шахматы

— У детей в обучении игре в шахматы есть ряд преимуществ, — убежден Иван Высоцкий. — Они более открыты, могут принимать нестандартные решения. При этом талантливых ребят видно сразу, такие удивляют, их ходы могут казаться парадоксальными, но после анализа понимаешь, что это хороший и красивый ход. У взрослых жизненный опыт может играть во вред, они более осторожны в своих решениях, в их логике много ограничений. Это не значит, что, начав обучение взрослым, ты не сможешь добиться заметных результатов. Но как в любом спорте, чтобы стать чемпионом в шахматах, тренироваться нужно с детства.

Быстрее получить заметные результаты помогут принципы ниже.

Соблюдайте шахматный этикет

Поскольку эта игра двух людей, а часто у нее есть еще и зрители, важно придерживаться общепринятых у шахматистов норм поведения:

уважительное отношение включает терпеливое ожидание хода соперника и тишину во время партии;

не принято отвлекать от обдумывания хода;

прикоснувшись к фигуре, игрок обязан делать ход;

если он походил и выпустил фигуру из руки, ход сделан, но пока фигура в руке, можно изменить ее положение;

играть можно только одной рукой и ею же нажимать на часы;

за первое нарушение правил игры судья делает предупреждение, второе предупреждение приравнивается к проигрышу;

если фигура стоит неровно, ее можно поправить, но только во время своего хода и предварительно предупредив соперника.

Играйте с соперником сильнее себя

Если хотите развиваться и совершенствоваться, окружите себя единомышленниками и обязательно общайтесь и играйте с теми, кто сильнее и опытнее.

Читайте книги, учебники

На первых этапах выбирайте самые простые, лучше детские. Решайте шахматные задачи и этюды.

Смотрите видеоуроки и партии знаменитых гроссмейстеров.

В интернете много доступных ресурсов, в том числе бесплатных, которые могут дать много полезных знаний.

Играйте как можно больше и чаще

Только с опытом приходит мастерство.

Отзыв эксперта о том, как научиться играть в шахматы

Тренер по шахматам Иван Высоцкий рассказал, на что стоит обратить внимание родителям будущих чемпионов:

— Очень важно выбрать наставника, потому что от общения с ним будет зависеть, каких результатов добьется ребенок и продолжит ли он любить шахматы в принципе. Обязательно изучите результаты его учеников, собственные достижения тренера, обратите внимание и на личностные качества.

Сегодня часто обучаются и играют онлайн. Это удобно, экономит время и расширяет возможности — можно заниматься у профессионала из другого города, играть с компьютером или знаменитыми игроками.

Но в живом общении за шахматной доской есть свое преимущество, это общение, ощущение фигуры в руках, часы, зрители, судья… Если есть возможность, обязательно посещайте с детьми клуб и живые соревнования.

Я всегда говорю родителям, что если ваш ребенок занимается, то вы тоже должны разбираться в шахматах. Общайтесь с ним на эту тему, поддерживайте интерес, играйте вместе, просите научить вас тому, что было на занятии, — так материал надежнее закрепится в детской памяти.

Вопросы и ответы

Вместе с экспертом отвечаем на популярные вопросы о шахматах.

Где можно бесплатно научиться играть в шахматы?

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В интернете много материалов в открытом доступе, в библиотеках есть книги и учебники. В большинстве крупных городов есть муниципальные школы для детей и клубы для взрослых, где можно заниматься бесплатно.

Как правильно делать рокировку ладьи и короля?

Один раз за партию можно выполнить рокировку, обезопасив короля. Для этого королем делают ход по горизонтали на две клетки в сторону ладьи, а ладья ходит на клетку по другую сторону короля, закрывая его. Рокировка невозможна, если ход делала одна из этих фигур.

Что делать, если не получается одержать победу?

Нужно учиться достойно переживать поражение, радоваться за соперника и полученный опыт, анализировать свои ошибки. Но пока партия продолжается, можно постараться свести итог к ничьей.

Со скольких лет лучше учить детей игре в шахматы?

Оптимальный возраст для начала — 4—7 лет, но все индивидуально. Нужно смотреть, насколько усидчив ребенок и есть ли у него способности к шахматам.

Автор: Ольга Корнеева