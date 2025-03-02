Шахматист Карлсен продал «скандальные» джинсы за $36,1 тыс

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Норвежский шахматист Магнус Карлсен продал на аукционе свои джинсы, из-за которых разразился скандал на чемпионате мира по рапиду. Об этом Карлсен сообщил на своей странице в соцсети Х.
Джинсы были проданы за $36,1 тыс.
Карлсен был дисквалифицирован с чемпионата мира за нарушение дресс-кода — он вышел на партию в джинсах и отказался менять их на классические брюки. После этого норвежец заявил, что больше не сыграет на турнирах Международной шахматной федерации. Глава организации Аркадий Дворкович принял решение смягчить правила дресс-кода на чемпионате мира по блицу, после чего Карлсен согласился принять участие в турнире и разделил первое место с россиянином Яном Непомнящим.
После случая с отстранением Карлсена президент Федерации шахмат России Андрей Филатов предложил норвежцу выставить джинсы на аукцион.
Карлсену 34 года, он является 16-м чемпионом мира по классическим шахматам и лидером мирового рейтинга. В 2022 году он отказался защищать свой титул в матче против Непомнящего. Норвежец также является пятикратным победителем чемпионатов мира по рапиду и восьмикратным — по блицу.