Шахматист Карлсен продал «скандальные» джинсы за $36,1 тыс

Карлсен был дисквалифицирован с чемпионата мира за нарушение дресс-кода — он вышел на партию в джинсах и отказался менять их на классические брюки. После этого норвежец заявил, что больше не сыграет на турнирах Международной шахматной федерации. Глава организации Аркадий Дворкович принял решение смягчить правила дресс-кода на чемпионате мира по блицу, после чего Карлсен согласился принять участие в турнире и разделил первое место с россиянином Яном Непомнящим.