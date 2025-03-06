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Непомнящий выиграл шахматный турнир «Аэрофлот Опен»

Непомнящий выиграл турнир «Аэрофлот Опен», сыграв вничью с Гогановым.

Источник: Reuters

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий стал победителем международного шахматного турнира «Аэрофлот Опен», который проходит в Москве.

В четверг в девятом туре Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с соотечественником Алексеем Гогановым. Партия завершилась на 15-м ходу.

По итогам 9 туров в активе Непомнящего 7 баллов. Россиянин занял первое место в турнирной таблице.

Турнир «Аэрофлот Опен» включен в серию рейтинговых соревнований Международной шахматной федерации FIDE Circuit. Призовой фонд соревнований составляет около 20 млн рублей, Непомнящий получит 4 млн рублей.