Непомнящий выиграл шахматный турнир «Аэрофлот Опен»

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Россиянин Ян Непомнящий стал победителем международного шахматного турнира «Аэрофлот Опен», который проходит в Москве.
В четверг в девятом туре Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с соотечественником Алексеем Гогановым. Партия завершилась на 15-м ходу.
По итогам 9 туров в активе Непомнящего 7 баллов. Россиянин занял первое место в турнирной таблице.
Турнир «Аэрофлот Опен» включен в серию рейтинговых соревнований Международной шахматной федерации FIDE Circuit. Призовой фонд соревнований составляет около 20 млн рублей, Непомнящий получит 4 млн рублей.