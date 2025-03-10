«Я самый популярный шахматист мира, я двигаю этот спорт в массы». Разговор с Ниманном

— Шахматы говорят сами за себя. Могу повторить эту фразу еще тысячу раз. Посмотрите мой рейтинг, посмотрите какого прогресса я добился за последние годы. Посмотрите, кого я обыгрывал (в прошлом году американец выигрывал матчи у Аниша Гири, Никиты Витюгова и Видита Гуджрати, вышел в плей-офф ЧМ по блицу, где оказал серьезное сопротивление Магнусу Карлсену. — Прим. «СЭ»). Понимаю, что у меня есть завистники, люди, которые сомневаются в моей честности. Но опять же, я готов сыграть с каждым из них, в любой контроль, сам оплатить им расходы (в понедельник, 10 марта, Ниманн опубликовал пост в своих социальных сетях, где предложил сыграть матчи всем игрокам, имеющим высокий рейтинг: 25 тысяч долларов для всех игроков с рейтингом 2700−2720, 50 тысяч — для 2720−2750, 100 тысяч для всех шахматистов с рейтингом выше 2750. Гроссмейстер сообщил, что он займется всей логистикой, игроки ничем не рискуют. — Прим. «СЭ»).