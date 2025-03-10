«Я самый популярный шахматист мира, я двигаю этот спорт в массы». Разговор с Ниманном

Ханс Ниманн ярко провел время в Москве. На «Аэрофлот Опен» — 2025 один из самых обсуждаемых шахматистов современности выиграл четыре партии и пять раз сыграл вничью, немного повысив свой рейтинг (+1,9 пункта). На пол-очка Ханс отстал от победителя Яна Непомнящего, но по дополнительным показателем остался восьмым. Затем Ниманн сыграл мини-матч с Даниилом Дубовым, который состоял из 18 партий в блиц с контролем 3 минут + 2 секунды на ход. Американец проиграл этот матч в упорной борьбе (9,5:8,5) и теперь согласно договоренностям должен пройти проверку на детекторе лжи.
Во время московского опена Ниманн уделил несколько минут «СЭ». Разговор состоялся до матча с Дубовым.
Буду играть все турниры, куда получу приглашения. Как Фишер
— Ханс, вы не побоялись приехать в Россию несмотря на тяжелую геополитическую обстановку. На открытии турнира президент ФШР Андрей Филатов выразил вам уважение за этот поступок.
— Не очень понимаю, о чем вы? Чего я должен бояться? Я же приехал играть в шахматы, принял участие в крупном опене.
— Да, но другие ваши соотечественники давно не делали визиты в Москву.
— Это дело лично каждого. Я приехал поднять свой рейтинг, сыграть с сильными шахматистами, пообщаться с коллегами. В частности, сюда также приехал мой близкий друг Амин Табатабаи, который высоко отзывался об организации «Аэрофлот Опен» прошлого года. Поэтому не понимаю, чего я должен был опасаться?
— Ваш пост с фотографией с Красной площади вызвал много негатива в социальных сетях. Многие украинские пользователи Instagram (соцсеть принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) писали вам жесткие комментарии. Как к этому относитесь?
— Я уже отвечал на этот вопрос. Люди, которые пишут негативные комментарии, не очень хорошо знают историю. Потому что мой соотечественник Бобби Фишер всегда соглашался на все вызовы. Приезжал в СССР в разгар холодной войны, а это тоже было непростое, напряженное время. Так что я буду играть все турниры, куда получу приглашения и где у меня будет серьезные соперники. Где будут мои фанаты.
— На «Аэрофлот Опен» с вами постоянно фотографировались, просили автографы. Показалось, что такой же интерес у российских любителей шахмат вызывает только Ян Непомнящий.
— Вас это удивляет?
— Нет. Вы медийная личность.
— Я самый популярный шахматист мира, я двигаю этот спорт в массы. Миллионы людей узнали о шахматах благодаря мне.
— Еще отмечу, что вы никому не отказываете в автографе, совместном фото.
— Безусловно. Мои фанаты мне дороги.
— При этом есть люди, которые вас критикуют и не воспринимают как серьезного шахматиста. Вас это беспокоит?
— Шахматы говорят сами за себя. Могу повторить эту фразу еще тысячу раз. Посмотрите мой рейтинг, посмотрите какого прогресса я добился за последние годы. Посмотрите, кого я обыгрывал (в прошлом году американец выигрывал матчи у Аниша Гири, Никиты Витюгова и Видита Гуджрати, вышел в плей-офф ЧМ по блицу, где оказал серьезное сопротивление Магнусу Карлсену. — Прим. «СЭ»). Понимаю, что у меня есть завистники, люди, которые сомневаются в моей честности. Но опять же, я готов сыграть с каждым из них, в любой контроль, сам оплатить им расходы (в понедельник, 10 марта, Ниманн опубликовал пост в своих социальных сетях, где предложил сыграть матчи всем игрокам, имеющим высокий рейтинг: 25 тысяч долларов для всех игроков с рейтингом 2700−2720, 50 тысяч — для 2720−2750, 100 тысяч для всех шахматистов с рейтингом выше 2750. Гроссмейстер сообщил, что он займется всей логистикой, игроки ничем не рискуют. — Прим. «СЭ»).
Для меня Спасский — один из примеров для подражания
— Ваша цель в этом году — попасть на турнир претендентов-2026?
— Моя цель стать чемпионом мира. Поэтому попадание на турнир претендентов обязательный пункт в моей программе. Еще очень важно как можно скорее достичь рейтинга 2800 (в live-рейтинге у Ниманна 2735,9 пункта, он занимает 20-е место. Рейтинг 2800+ имеют только два шахматиста — Магнус Карлсен и Хикару Накамура. — Прим. «СЭ»). Hans Niemann Against The World Tour поможет мне в этом.
— Ваш приезд в Москву совпал с печальным событием — смертью 10-го чемпиона мира Бориса Спасского.
— Безусловно, это печальное событие для всего шахматного сообщества. Наверное, не все знают, что знаменитый матч 1972 года мог быть прерван после двух партий. Спасский вел 2:0, и ему предложили уехать из Исландии, оставшись чемпионом мира (из-за странных требований претендента. — Прим. «СЭ»). Но Борис повел себя как настоящий джентльмен и продолжил матч, несмотря на уговоры своей делегации. Это заслуживает огромного уважения. Не зря они с Фишером дружили до конца жизни. Для меня Спасский — один из примеров для подражания. И как шахматист, и как личность.
— Вы говорили, что наизусть помните все партии матча 1972 года. Какая самая любимая из них?
— Мне сложно выделить одну. В том матче было много замечательных партий. За доской сошлись два гения.
Тимур Ганеев