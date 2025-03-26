FIDE дисквалифицировала бывшего украинского шахматиста за мошенничество

Шевченко в октябре был отстранен от участия в чемпионате Испании. По ходу партии второго раунда шахматист слишком часто выходил в туалет и подолгу задерживался в закрытой кабинке, где пользовался шахматным приложением на телефоне. Накануне уборщица нашла другое мобильное устройство и отдала его на ресепшен отеля, где проходит турнир. Рядом с телефоном была записка с требованием не трогать устройство. Судьи сравнили почерк с листами, на которых игроки записывают свои ходы, и пришли к выводу, что записка оставлена Шевченко, совпадали также чернила. FIDE тогда временно отстранила спортсмена, он признал свою вину.