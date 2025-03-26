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FIDE дисквалифицировала бывшего украинского шахматиста за мошенничество

FIDE дисквалифицировала шахматиста Шевченко за мошенничество.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Бывший украинский шахматист Кирилл Шевченко, который теперь представляет Румынию, дисквалифицирован на три года, один из которых условно, по делу о мошенничестве на чемпионате Испании, сообщается на официальном сайте Международной шахматной федерации (FIDE).

Шевченко в октябре был отстранен от участия в чемпионате Испании. По ходу партии второго раунда шахматист слишком часто выходил в туалет и подолгу задерживался в закрытой кабинке, где пользовался шахматным приложением на телефоне. Накануне уборщица нашла другое мобильное устройство и отдала его на ресепшен отеля, где проходит турнир. Рядом с телефоном была записка с требованием не трогать устройство. Судьи сравнили почерк с листами, на которых игроки записывают свои ходы, и пришли к выводу, что записка оставлена Шевченко, совпадали также чернила. FIDE тогда временно отстранила спортсмена, он признал свою вину.

Дисквалификация Шевченко отсчитывается с 26 декабря 2024 года. Комиссия FIDE по честной игре обвинила его в мошенничестве 13 октября и требовала, помимо дисквалификации, лишить его звания гроссмейстера. Так как Шевченко уже отбыл несколько месяцев в рамках временного отстранения от соревнований, дисквалификация истечет 18 октября 2026 года, а условный срок — 18 октября 2027 года.