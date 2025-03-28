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Шахматный турнир АСЕАН-Россия перенесли из-за землетрясения

Шахматный турнир АСЕАН-Россия перенесли из-за землетрясения в Мьянме и Таиланде.

Источник: Спорт РИА Новости

ДЖАКАРТА, 28 мар — РИА Новости. Шахматный турнир АСЕАН — Россия перенесли из-за землетрясения в Мьянме и Таиланде, заявила российская дипломатическая миссия в АСЕАН в своем Telegram-канале.

«В связи с разрушительным землетрясением в Мьянме и Таиланде организаторы перенесли шахматный турнир АСЕАН — Россия на более поздний срок», — говорится в сообщении российской дипмиссии.

Турнир должен был пройти в формате онлайн между командами МИД России, МИД стран АСЕАН и Секретариата АСЕАН при поддержке Федерации шахмат Московской области.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы, толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. Посольство РФ в Мьянме заявило РИА Новости, что сообщений о пострадавших россиянах не поступало.