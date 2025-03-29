Школьник из Москвы победил на первенстве мира по шахматам в Сербии

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Школьник из Москвы одержал победу на первенстве мира по шахматам в Сербии, всего в турнире приняли участие 462 юных шахматиста из 43 стран, сообщили журналистам в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
«Двенадцатилетний школьник из Москвы Матфей Юрасов одержал победу на первенстве мира по шахматам. Соревнования проходили с 19 по 28 марта в сербском городе Врнячка-Баня», — рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что Юрасов стал чемпионом мира в возрастной категории до 13 лет. Он является неоднократным победителем и призером первенств России и Москвы по различным дисциплинам.
«В турнире участвовали 462 юных шахматиста из 43 стран. Российскую сборную представили 48 человек, в том числе 24 москвича. Соревнования проводились в шести возрастных категориях: до семи, девяти, 11, 13, 15 и 17 лет. Участники сыграли девять туров по швейцарской системе с классическим контролем времени: 90 минут на партию с добавлением 30 секунд на каждый ход», — уточнили в департаменте.