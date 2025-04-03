Матч за звание чемпионки мира по шахматам стартует в Китае

«С точки зрения соперничества та же самая Саша Горячкина имела опыт титульного матча с Цзюй Вэньцзюнь, и я бы сказал, что опыт более чем хороший, — рассказал ТАСС исполнительный директор ФШР Александр Ткачев. — Наша шахматистка проиграла только на тай-брейке. А так — и в счете вела, и играла на равных. Чуть-чуть не хватило пресловутого опыта, для Саши это был первый матч. Сейчас же надеемся, что она попадет в турнир претенденток, и дальше будем держать за нее кулаки. Выиграть корону более чем реально».