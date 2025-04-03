Матч за звание чемпионки мира по шахматам стартует в Китае

ШАНХАЙ, 3 апреля. /ТАСС/. Матч за звание чемпионки мира по шахматам между Цзюй Вэньцзюнь и Тань Чжунъи стартует в Китае. Встреча будет состоять из 12 партий и пройдет в двух городах — первые шесть партий будут сыграны в Шанхае, а вторая часть матча пройдет в Чунцине.
Если по итогам 12 партий будет зафиксирована ничья, шахматистки сыграют четыре партии в быстрые шахматы. Если и в рапиде победитель не будет выявлен, то соперницы будут играть в блиц. Призовой фонд матча составляет €500 тыс., победительница получает 60%, а в случае победы на тай-брейке — 55%. Цзюй Вэньцзюнь 34 года, она является обладательницей шахматной короны с 2018 года. Примечательно, что тогда она обыграла как раз Тань Чжунъи. Тань Чжунъи 33 года, она становилась чемпионкой мира в 2017 году.
Из российских шахматисток в новейшей истории чемпионкой мира становилась лишь Александра Костенюк, которая в 2008 году победила китаянку Хоу Ифань. Несмотря на доминирование китаянок, в Федерации шахмат России (ФШР) уверены, что отечественные шахматистки способны выиграть шахматную корону. В первую очередь надежды связаны с Александрой Горячкиной, которая в 2020 году на тай-брейке уступила Цзюй Вэньцзюнь.
«С точки зрения соперничества та же самая Саша Горячкина имела опыт титульного матча с Цзюй Вэньцзюнь, и я бы сказал, что опыт более чем хороший, — рассказал ТАСС исполнительный директор ФШР Александр Ткачев. — Наша шахматистка проиграла только на тай-брейке. А так — и в счете вела, и играла на равных. Чуть-чуть не хватило пресловутого опыта, для Саши это был первый матч. Сейчас же надеемся, что она попадет в турнир претенденток, и дальше будем держать за нее кулаки. Выиграть корону более чем реально».
Впервые матч за мировую шахматную корону у женщин прошел в 1927 году, победу в нем одержала советская шахматистка Вера Менчик, позднее выступавшая за Чехословакию. Она владела чемпионским титулом до своей смерти в 1944 году. В 1950 году титул чемпионки мира был разыгран вновь, сильнейшей шахматисткой планеты стала представительница СССР Людмила Руденко.
Вплоть до 1988 года в матчах за женскую мировую шахматную корону участвовали исключительно советские спортсменки. За это время чемпионками мира стали Елизавета Быкова, Ольга Рубцова, Нона Гаприндашвили и Майя Чибурданидзе. В 1991 году Чибурданидзе уступила титул китаянке Се Цзюнь.