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Белорусы завоевали семь наград чемпионата Европы по шашкам

19 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены выиграли семь медалей чемпионата Европы по шашкам-64, который проходил в турецком Кемере, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Источник: БФШ

В общей сложности наши шашисты выиграли три золота, одно серебро и три бронзы. Сегодня в молниеносной программе (блице) победу у мужчин одержал Игорь Михальченко, а у женщин третий результат показала Полина Петрусева. Накануне чемпионами Европы в быстрых шашках (рапиде) стали Артем Тихонов и Виктория Николаева. Ранее в классической программе Михальченко завоевал серебро, а Николаева и Георгий Таранин стали бронзовыми призерами.