Белорусы завоевали семь наград чемпионата Европы по шашкам

В общей сложности наши шашисты выиграли три золота, одно серебро и три бронзы. Сегодня в молниеносной программе (блице) победу у мужчин одержал Игорь Михальченко, а у женщин третий результат показала Полина Петрусева. Накануне чемпионами Европы в быстрых шашках (рапиде) стали Артем Тихонов и Виктория Николаева. Ранее в классической программе Михальченко завоевал серебро, а Николаева и Георгий Таранин стали бронзовыми призерами.