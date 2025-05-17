Юный шахматный талант из России пробился на Кубок мира. Кто такой Иван Землянский?

А в конце весны 2025 года Землянский сделал новый большой шаг на пути к мировой элите — выиграл в Эль-Айне (турниры в Эмиратах для него по-настоящему счастливые) чемпионат Азии по блицу и занял четвёртое место в квалификации к Кубку мира, став в итоге самым молодым российским участником этого нокаут-турнира за всю историю. Здесь Иван идёт след в след по графику норвежца Магнуса Карлсена! Кстати, в Кубок мира из турнира в ОАЭ вышел ещё один молодой мастер — петербуржец Сергей Лобанов, а его коллега москвич Рудик Макарян завоевал бронзу в блице.