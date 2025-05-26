«Мой топ-3 в истории шахмат — Карпов, Таль и Фишер». Мнение Раджабова

— У меня было много партий с Анатолием Евгеньевичем. Хорошо помню свой первый серьезный гроссмейстерский турнир, который провел с ним в Буэнос-Айресе (в том турнире Раджабов дал необычный сеанс одновременной игры, о котором ранее рассказывал «СЭ». — Прим. Т. Г.). Тогда был очень сильный состав: Карпов, Корчной, Шорт, Полгар. Все они тогда еще были в топе. Играл с ним и мини-матч, когда Карпов приезжал к нам в гости в Баку. Играли в быстрые шахматы и мне удалось победить. Безусловно, выдающийся шахматист и для меня большая честь играть в турнире, посвященном 50-летию момента, как он стал чемпионом мира.