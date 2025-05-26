«Мой топ-3 в истории шахмат — Карпов, Таль и Фишер». Мнение Раджабова

С 21 по 23 мая в Москве проходил Кубок Карпова, который был приурочен к 50-летию с момента завоевания Анатолием Евгеньевичем шахматной короны. Победителем турнира стал рейтинг-фаворит Ян Непомнящий, второе и третье место поделили Александр Грищук и Владислав Артемьев. На пол-очка от третьего места отстали Максим Матлаков и Даниил Дубов, на один балл — Теймур Раджабов, который в своей карьере провел довольно много партий против 12-го чемпиона мира. В интервью «СЭ» обладатель Кубка мира-2019, трехкратный чемпион Европы (2009, 2013, 2017) рассказал о том, чему он научился у Карпова и куда двигается его шахматная карьера.
Я многому научился, когда изучал партии Карпова. Они кристально чистые
— Теймур, какая ваша самая запоминающаяся партия против Анатолия Карпова?
— У меня было много партий с Анатолием Евгеньевичем. Хорошо помню свой первый серьезный гроссмейстерский турнир, который провел с ним в Буэнос-Айресе (в том турнире Раджабов дал необычный сеанс одновременной игры, о котором ранее рассказывал «СЭ». — Прим. Т. Г.). Тогда был очень сильный состав: Карпов, Корчной, Шорт, Полгар. Все они тогда еще были в топе. Играл с ним и мини-матч, когда Карпов приезжал к нам в гости в Баку. Играли в быстрые шахматы и мне удалось победить. Безусловно, выдающийся шахматист и для меня большая честь играть в турнире, посвященном 50-летию момента, как он стал чемпионом мира.
— А ваша самая необычная встреча?
— Наверное, на матче Россия — сборная мира в 2002 году. Я был тогда еще совсем молодым шахматистом и мне удалось поучаствовать в таком грандиозном событии, сыграть с Карповым. Мы провели много партий в рапид и в блиц, в том числе и на чемпионатах мира. В классику еще вспоминается партия в Вейк-ан-Зее. Она была очень затяжной. Помню, тогда Анатолий Евгеньевич был немного недоволен.
— Почему?
— Была сложная позиция. Ладья и слон против ладьи. На седьмой час игры он сказал что-то вроде: «Не стыдно ли вам играть такую позицию». Я пытался выжать хоть что-то, на высоком уровне часто играется такая позиция и доводится до победы. Но потом мы шутили, когда вспоминали эту ситуацию. В целом у нас всегда были хорошие, добрые отношения.
— Удавалось ли получить какой-то ценный совет?
— Мне удавалось много общаться с Анатолием Евгеньевичем. Слышать комментарии по важнейшим шахматным позициям, структурам. Это большое подспорье, чтобы усиливать свою игру. При этом я понимал — чтобы сохранить это общение, надо постоянно играть в топовых турнирах, иначе где ты увидишь таких мастеров. Отмечу, что Карпов всегда был очень корректен. Расположен, чтобы поделиться шахматными знаниями. Никогда не видел, чтобы он что-то скрывал. Наоборот, всегда открыт к диалогу.
Честно, я многому научился, когда изучал его партии. Они кристально чистые. Точные стратегические решения, ходы, захваты линий, координация между фигурами, седьмые, вторые горизонтали. Блестящий шахматист. Мое поколение выросло на его партиях, великих матчах двух К. Желаю здоровья Анатолию Евгеньевичу, очень рад, что удалось лично поздравить его с 74-м днем рождения.
— Карпов входит в топ-3 самых великих игроков в истории?
— Для меня да. Вообще, у меня своеобразный взгляд. Например, я обожаю Михаила Таля. Знаю, многие его любят, но не включают в топ-3 в истории. Для меня он гораздо выше, чем многие чемпионы мира. Фантастическая, искрометная игра Михаила Нехемьевича. В его годы она и вовсе казалась чем-то невероятным и революционным. Так что мой топ-3 — это Таль, Карпов и Роберт Фишер. Еще в детстве обожал Михаила Ботвинника. Его партии представлялись мне такими сложными и глубокими, что, казалось, невозможно дойти до такого уровня.
— Есть какие-то книги Карпова, к которым вы возвращаетесь?
— Не помню названия, но мы точно изучали книги Карпова. Отец был его большой фанат. Считал, что я больше практик и мне надо подтягивать позиционную игру. Так что Карпов всю мою жизнь был моим невидимым учителем, чьи партии я изучал и становился сильнее.
Решил больше сосредоточиться на рапиде и блице
— В конце июня в Москве состоится турнир «Шахматные звезды 5.0». Настраиваетесь на победу?
— Если играю турнир, то всегда стараюсь его выиграть. Если не получается, то готовлюсь к следующему. Мне интересно играть с новым поколением шахматистов, рад, что есть такая возможность.
— В этом году вы запланировали в свой календарь крупные турниры по классике, включая «Большую швейцарку»?
— Я решил больше сосредоточиться на рапиде и блице. Возможно, сыграю на ЧМ по быстрым шахматам и блицу. Возможно, приму участие в Global Chess League-2025. В прошлом году моей команде удалось выиграть этот престижный старт.
— Правильно я понимаю, что вы больше тяготеете к тренерской работе?
— Да, я работаю с молодыми талантами из Азербайджана, нашей сборной. Также, как я ранее уже говорил вам, помогаю Лэй Тинцзе. Так что ученики действительно занимают много моего времени.
Тимур Ганеев