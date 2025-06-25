Карякин признался, что соскучился по турнирной практике

«Для меня это особенный и знаковый турнир. Здесь принимают участие сильнейшие российские и иностранные гроссмейстеры. Главная моя цель — получить удовольствие от шахмат. Вновь почувствовать вкус игры, я соскучился по турнирной практике. Я чуть-чуть смотрел партии соперников. Для меня это будет шахматный праздник, однозначно», — сказал Карякин.