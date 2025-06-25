Карякин признался, что соскучился по турнирной практике

МОСКВА, 25 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский гроссмейстер и сенатор Сергей Карякин соскучился по турнирной практике и поэтому с удовольствием участвует в турнире «Шахматные звезды». Об этом он рассказал ТАСС.
С 25 по 30 июня в Москве проходит пятый международный турнир по быстрым шахматам «Шахматные звезды 5.0» с общим призовым фондом 15 млн рублей.
«Для меня это особенный и знаковый турнир. Здесь принимают участие сильнейшие российские и иностранные гроссмейстеры. Главная моя цель — получить удовольствие от шахмат. Вновь почувствовать вкус игры, я соскучился по турнирной практике. Я чуть-чуть смотрел партии соперников. Для меня это будет шахматный праздник, однозначно», — сказал Карякин.
Среди участников пятого турнира Карякин, Теймур Раджабов (Азербайджан), Владислав Артемьев (Россия), Амин Табатабаи (Иран), Раунак Садхвани (Индия), Хоу Ифань (Китай), Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Валентина Гунина (все — Россия) и Бибисара Асаубаева (Казахстан).