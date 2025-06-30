Шахматист Непомнящий вылетел из топ-10 рейтинга FIDE

МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Российский гроссмейстер Ян Непомнящий опустился с десятой на 14-ю строчку в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На счету россиянина 2742 очка. Лидером остается норвежец Магнус Карлсен (2839), следом идут американец Хикару Накамура (2807) и его соотечественник Фабиано Каруана (2784). На шестом месте располагается чемпион мира Гукеш Доммараджу (2776) из Индии.
Россиянин Петр Свидлер (2698) занимает 33-е место, Дмитрий Андрейкин (2695) идет 35-м, Даниил Дубов (2691) — 39-м, Андрей Есипенко (2679) — 45-м, Владислав Артемьев (2672) — 51-м, Володар Мурзин (2671) — 52-м, Александр Грищук (2667) — 57-м.
В женском рейтинге лидирует Хоу Ифань, в активе которой 2633 рейтинговых балла. На втором и третьем месте располагаются ее соотечественницы Цзюй Вэньцзюнь (2570) и Лэй Тинцзе (2557).
Россиянка Александра Горячкина поднялась с восьмого на седьмое место. На ее счету 2533 очка. На девятой строчке идет Екатерина Лагно (2515). Полина Шувалова (2480) располагается на 14-й строчке, Лея Гарифулина (2450) — на 24-й, Анна Шухман (2416) — на 32-й, Валентина Гунина (2416) — на 33-й.