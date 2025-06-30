Шахматист Непомнящий вылетел из топ-10 рейтинга FIDE

Россиянка Александра Горячкина поднялась с восьмого на седьмое место. На ее счету 2533 очка. На девятой строчке идет Екатерина Лагно (2515). Полина Шувалова (2480) располагается на 14-й строчке, Лея Гарифулина (2450) — на 24-й, Анна Шухман (2416) — на 32-й, Валентина Гунина (2416) — на 33-й.