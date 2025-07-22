Смагин: недоброжелатели России постараются сорвать выступление шахматисток на ЧМ

«Конечно, недоброжелатели России, недружественно настроенных стран будут пытаться устраивать провокации и всячески стараться сорвать участие нашей команды. Мы это видим во многих видах спорта, и шахматы вряд ли станут исключением. К сожалению, это элемент политики, привнесенный в спорт, и от этого никуда не деться. Нашим девушкам нужно спокойно готовиться и не обращать на это внимания», — сказал Смагин.