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Смагин: недоброжелатели России постараются сорвать выступление шахматисток на ЧМ

Ранее FIDE допустила женскую сборную России до участия в командном чемпионате мира.

Источник: Marcus Brandt/picture alliance via Getty Images

МОСКВА, 22 июля. /ТАСС/. Представители недружественно настроенных к России стран постараются сорвать участие российских шахматисток в командном чемпионате мира. Такое мнение ТАСС высказал вице-президент Федерации шахмат России Сергей Смагин.

Ранее Международная шахматная федерация допустила женскую сборную России до участия в командном чемпионате мира.

«Конечно, недоброжелатели России, недружественно настроенных стран будут пытаться устраивать провокации и всячески стараться сорвать участие нашей команды. Мы это видим во многих видах спорта, и шахматы вряд ли станут исключением. К сожалению, это элемент политики, привнесенный в спорт, и от этого никуда не деться. Нашим девушкам нужно спокойно готовиться и не обращать на это внимания», — сказал Смагин.

Турнир пройдет в ноябре 2025 года в Линаресе (Испания).