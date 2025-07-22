Десятилетний российский шахматист стал международным мастером

В январе 2025 года Шогджиев, которому на тот момент было девять, установил мировой рекорд. Он стал самым юным игроком в истории, которому удалось получить балл международного мастера. Россиянин сделал это в возрасте 9 лет, 10 месяцев и 7 дней. Это почти на месяц раньше, нежели у предыдущего рекордсмена, аргентинского шахматиста Фаустино Оро.