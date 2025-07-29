Итоги женского Кубка мира по шахматам. Почему россиянки не смогли добиться успеха?

В любом случае сейчас женская российская сборная впервые после значительного перерыва допущена к участию в командном чемпионате мира, который пройдёт в конце года. В распоряжении штаба старшего тренера Сергея Рублёвского, помимо Горячкиной, Лагно, Гуниной и Гарифуллиной, есть игравшая в Кубке мира и имеющая один из самых высоких рейтингов в стране Полина Шувалова, а также открытие турнира, совсем ещё юная Анна Шухман. Рублёвский не раз приводил команду к успеху и сейчас должен будет сплотить сборную в битве с могучими Китаем и Индией.