Второй и третий номера рейтинга ФИДЕ поругались из-за читерства. К чему приведет конфликт Накамуры и Каруаны

Набирает обороты скандал между лидерами сборной США, вторым и третьим номерами рейтинга ФИДЕ Хикару Накамурой и Фабиано Каруаной. Причиной стало резкое высказывание участника матча на первенство мира 2018 года о «Титульных вторниках» на Chess.com (портал заблокирован на территории РФ). Каруана дал понять, что ему с каждым разом все тяжелее играть «в этом цирке» из-за того, что многие игроки откровенно читерят. Ожидаемо Фабиано ответил, пожалуй, самый известный и титулованный игрок онлайн-турниров, лицо сайта Хикару Накамура, который не стал выбирать выражений в адрес своего партнера по национальной команде.
Не та игра, что раньше
В своем подкасте C-Squared Каруана признался, что не испытывает особого уважения к «Титульному вторнику». «Я иногда играю, просто чтобы попробовать новый дебют или по какой-то личной причине. Но каждый раз, когда участвую, у меня остается ощущение, что это событие лишено целостности. Я не чувствую, что оно защищено от читерства. Возможно, я глубоко заблуждаюсь, но это то, что подсказывает моя интуиция. Другие турниры, вроде Champions Chess Tour, действительно воспринимаются как серьезные события. Здесь дело не в процедуре контроля — дело именно в формате “Титульного вторника”. Когда я смотрю на него со стороны, мне кажется, что уровень читерства там крайне высок. Повторюсь: это мое личное мнение, я могу ошибаться, но я замечаю подозрительные вещи слишком часто. И я мог бы показать конкретные примеры.
Речь не о том, что я проиграл партию и расстроился. Просто наблюдая со стороны, я не вижу полноценного шахматного турнира — это больше похоже на гибрид, где одни играют честно, а другие нет. В других событиях я чаще ощущаю, что все чисто. Если когда-нибудь я почувствую, что «Титульный вторник» стал прозрачным событием, я готов буду пройти необходимые проверки, чтобы участвовать. Но пока этого нет, я не собираюсь участвовать в этом цирке, вот и все".
Накамура в ответ записал почти часовое видео, где попытался разбить аргументы Каруаны, заявив, что тот страдает паранойей, как и еще ряд элитных игроков. По словам Хикару, многие путают читерство с сильной игрой молодых игроков, которые вышли на высокий уровень в последние годы.
«Думаю ли я, что читерство повсеместно? Нет, не думаю. На самом деле оно встречается гораздо реже. Я играл онлайн, наверное, больше всех на длинной дистанции и много играл блиц против молодых ребят — и это невероятно раздражает. Они стали настолько сильными, что у меня в дебюте почти никогда нет преимущества, а потом они защищаются всю партию. Играть против них — сплошное мучение. Те же Гурель, Эрдoгмуш, Мохавад — ребята из Турции, Ирана, Узбекистана, России — они сейчас так прибавили, что легко подумать: “Нет, тут что-то нечисто”. Но когда сыграешь с ними достаточно партий, понимаешь: они просто действительно стали сильнее. Так и есть. Проблема в том, что, если ты играешь только с соперниками 2600+ и не сталкиваешься с более широким кругом игроков, легко создать искаженную картину того, как выглядит шахматный мир».
Накамура считает: если Каруана в рамках «Титульного вторника» проиграет какому-нибудь мастеру ФИДЕ из Ирана, Узбекистана, Индии или другой страны, он априори будет считать турнир «нечестным».
"Эти ребята с рейтингом 2300−2400 еще не топ-гроссмейстеры, но при этом могут обыграть сильнейших игроков. Не имеет значения, какие меры принимаются — все равно будет ощущение, что что-то не так. Ты просто не допускаешь мысли, что такой соперник может тебя обыграть, потому что ты сам настолько хорош. У меня нет этого ощущения, потому что я играл против многих из них, и иногда они просто выносили меня с доски. Разгром! Но это не значит, что они жульничают. Когда у тебя есть большой опыт игр против таких соперников, начинаешь понимать: шахматы — это уже совсем не та игра, что раньше.
Я считаю, что лицемерие Фабиано и его нежелание прямо сказать то, что он думает, потому что он боится реакции, — это серьезная проблема. Как я говорил уже не раз, читерство, конечно, существует, но не думаю, что это настолько большая угроза. Пусть все играют с проктором. Можно страдать паранойей, а можно просто играть и мириться с этим. Я действительно думаю, что всем стоит играть под прокторингом. Мне это нормально, подозреваю, Магнус тоже спокойно к этому относится. Может, Фабиано будет против — ну что ж, такова жизнь".
Прокторинг — это система контроля, при которой специальная программа отслеживает честность дистанционной игры, предотвращая использование компьютерных подсказок. В шахматах такой контроль может включать наблюдение за игровым процессом через веб-камеру, запись экрана, а также использование аудио и даже системы распознавания лиц для идентификации игрока.
В духе Оруэлла
На это Каруана ответил своим часовым видео, призвав Накамуру отказаться от оценочных суждений.
«Я могу сам решать — играть мне в турнире или нет. Другие тоже так делают. Хикару сказал, что, возможно, не будет играть в следующем Freestyle. Но я не думаю, что это стоит обсуждать публично, — это личное решение каждого. Гукеш отказывается от некоторых турниров, Алиреза тоже, это их право. Если я не хочу играть в “Титульных вторниках” — это не должно идти мне в минус, какие бы ни были причины. Если я считаю, что уровень читерства неприемлем для меня, то это вполне веская причина».
Также Фабиано озвучил свою главную претензию к руководителю Chess.com Дэнни Рэншу: «Много лет он говорил нам, что читерство — это не проблема. Или по крайней мере не настолько серьезная, чтобы мешать проводить турниры. А теперь он говорит: “Раньше мы этого не понимали, но теперь стали лучше”. По сути, это значит: “Ну да, в прошлом против тебя действительно жульничали, а мы сделали недостаточно, чтобы это предотвратить. Но ничего, теперь доверяй нам — в будущем будет лучше!” И да, прокторинг — инструмент тяжелый, неудобный, многие это признают. Но теперь нам говорят: “Мы его доработаем, а пока доверяй нам и играй по нашим правилам, иначе ты просто не сможешь участвовать в главных онлайн-турнирах года, которые для тебя имеют значение”. На мой взгляд, это абсурдное требование. Они плохо справлялись раньше, а теперь я должен еще и благодарить их? И при этом не иметь права злиться за все те случаи, когда меня реально обманывали?».
Мимо этой перепалки не смог пройти генеральный директор ФИДЕ Эмиль Сутовский.
«Фаби не параноик, — написал в соцсетях функционер. — Он выражает чувства многих игроков. И не только Крамника, чьи резкие высказывания и действия невольно помогли многим читерам, и тех, кто хотел бы скрыть правду, создавая эту “параноидальную” риторику. Да, мы не можем жить и играть в вакууме. Да, онлайн-шахматы не должны прекращать свое существование и будут продолжать развиваться, даже если онлайн-читерство неизлечимо. Но обзывать Фаби или с улыбкой намекать на его наивность или просто элитизм — более чем несправедливо. Это злонамеренно.
Проблема огромная, и даже благодаря борьбе с читерством в оффлайн-шахматах я знаю, насколько она сложна, и чувствую, что мы никогда не сможем ее решить. А в интернете ситуация еще хуже. Никто не требует немедленного решения или даже радикального улучшения такой сложной проблемы. Но нападать на человека калибра Фаби, имеющего репутацию человека, поднявшего все эти важные вопросы, — это почти в духе Оруэлла.
Мне не нравится, как пиар-машина обращается с выдающимся игроком, который осмеливается высказывать свою точку зрения. Фаби не параноик, а человек, который излагает свои аргументы очень сдержанно. Один из немногих, кто имеет реальный вес и при этом достаточно независим. Замалчивание или игнорирование мнения таких людей, как он, не принесет пользы шахматному сообществу в целом".
Тимур Ганеев