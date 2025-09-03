CAS рассмотрит иск Федерации шахмат Украины против ФШР и Дворковича 16 сентября

Российская организация подала апелляцию на решение комиссии по этике 26 июня и потребовала переизбрать комиссию по этике в полном составе, а также вернуть флаг и гимн российским спортсменам. 13 сентября 2024 года апелляционная палата комиссии по этике FIDE отменила ранее вынесенное решение органа о лишении членства ФШР, удовлетворив апелляцию Федерации шахмат России. Решение о лишении членства было заменено на штраф в размере €45 тыс. Также палата отменила решение о вынесении выговора Дворковичу за его участие в попечительском совете ФШР.