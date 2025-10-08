Ричмонд
Мединский назвал шахматы средством борьбы против ИИ

Помощник президента России отметил, что шахматы заставляют человека думать, анализировать и просчитывать свои действия на несколько ходов вперед.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 8 октября. /ТАСС/. Игра в шахматы является оружием против искусственного интеллекта. Об этом заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский на открытии шахматных школ.

Церемония открытия шахматных школ РВИО для детей и взрослых в 11 регионах России прошла в среду в Москве.

«Искусственный интеллект — это как пульт от телевизора. Продукт человеческой лени. Лень оторвать одно место, переключить. Но искусственный интеллект отучает человека думать, — сказал Мединский. — Зачем думать самому, когда можно спросить чат. И вот шахматы — это средство борьбы с искусственным интеллектом. Они заставляют человека думать, анализировать и просчитывать свои действия на несколько ходов вперед».