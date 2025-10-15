Ричмонд
FIDE объявила о запуске нового чемпионата мира совместно с Norway Chess

Победитель определится по итогам четырех турниров, где будут играться партии с разным контролем времени.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 15 октября.. Международная шахматная федерация (FIDE) одобрила предложение организаторов турнира Norway Chess о создании нового чемпионата мира, который объединит классические и быстрые шахматы. Об этом сообщает пресс-служба FIDE.

Чемпионат получит название Total Chess World Championship Tour. Он будет состоять из четырех турниров в году и определять победителя в трех дисциплинах: классические шахматы, быстрые шахматы и блиц.

Гарантированный призовой фонд чемпионата мира составит $2,7 млн в год — по $750 тыс. в каждом из первых трех турниров и $450 тыс. в финале. Пилотный турнир, состоящий из одного этапа, запланирован на осень 2026 года, а первый полноценный чемпионат должен пройти в 2027 году.

Турниры будут проходить в разных городах мира, и на последнем этапе будет объявлен победитель: официальный чемпион мира FIDE по итогам смешанного зачета.

Norway Chess — ежегодный круговой шахматный турнир, который проходит в Ставангере (Норвегия) с 2013 года с участием ведущих игроков мира.