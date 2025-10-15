FIDE объявила о запуске нового чемпионата мира совместно с Norway Chess

Гарантированный призовой фонд чемпионата мира составит $2,7 млн в год — по $750 тыс. в каждом из первых трех турниров и $450 тыс. в финале. Пилотный турнир, состоящий из одного этапа, запланирован на осень 2026 года, а первый полноценный чемпионат должен пройти в 2027 году.